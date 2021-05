Congreso de Tamaulipas no nombrará gobernador sustituto

El Congreso de Tamaulipas no nombrará un gobernador interino, dado que respaldan al gobernador Francisco "N" sobre quién pesa una presunta orden de aprehensión.

“No, desde luego que no, me parece que eso son especulaciones que se han venido generando por que de alguna manera el ámbito político actúa de un momento así", dijo el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña a pregunta expresa sobre si este punto se encuentra dentro la agenda de actividades de la sesión del Congreso que se desarrolla este jueves.

Dijo no saber exactamente dónde se encuentra el gobernador, aunque resaltó que ayer tuvo actividades en San Fernando.

"No tengo idea del lugar físico del Gobernador, recuerden que yo soy jefe del poder legislativo estatal, no soy su secretario particular", declaró previo al inicio del sesión del Congreso.

El diputado panista aseguró que no existe lugar a la desaparición de poderes en Tamaulipas.

"No veo ese escenario, insisto que los poderes del estado se encuentran trabando, muy sólidos. No ha lugar a una situación así", afirmó.

Aseguró que desde el punto de vista legal, el gobernador tiene fuero.

"De tibios está lleno el camino al infierno, entonces, aquí nadie se rinde", respondió a la pregunta de que si en Tamaulipas no podrá ser detenido el mandatario.