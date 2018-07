Dan alerta por placas clonadas en Puebla

ACATLÁN, Pue.- Ciudadanos del municipio de Acatlán alertaron a las autoridades correspondientes para que investiguen los lugares donde se realizan trámites de placas vehiculares, ya que éstas llegan a ser clonadas o son inexistentes, afectando, por tanto, a los contribuyentes.

Varios perjudicados revelaron que cuando buscan en el sistema el número de placa de su vehículo para pagar la tenencia, ésta no aparece, por lo que es inexistente o bien, ésta ya fue pagada, por lo que resultó haber sido clonada.

Indicaron que muchos de estos negocios del trámite de placas se han instalado en la zona de la Mixteca, aunque algunos sí lo hacen de manera legal, otros sólo se aprovechan de la necesidad de las personas de querer legalizar los vehículos.

David Castillo, uno de los afectados, dijo que tramitó sus placas en estos negocios, la cual resultó clonada, por lo que inició un juicio legal en contra de estos comercios, sin embargo, mencionó que por no tener la legalidad correspondiente y no haber firmado algún contrato no pueden proceder.

Señaló que conoce varios casos similares, por lo que pide a las autoridades correspondientes poner un reglamento para la colocación de estos negocios y que cuenten con la legalidad para realizar dichos trámites.

Otro ciudadano, quien se hizo llamar David, dijo que se tramitan placas del Estado de México y de la Ciudad de México, y que éstas son las que han empezado a tener problemas. Señaló que se llevan a cabo, estafando a las personas, por la cantidad de tres mil pesos.

Exhortó a los contribuyentes a que opten por emplacar sus automóviles en otros estados, que por lo menos investiguen en la página oficial de la Secretaría de Finanzas de la entidad y verifiquen que aparezcan los datos del vehículo con número de serie y placas para que no sean estafados, como fue su caso.

Dijo que muchos optan por emplacar en estos lugares debido a que sus vehículos no se encuentran legalizados o presentan una gran deuda y, para no pagarla, recurren a estos negocios y así poder viajar.