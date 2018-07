Desde la cárcel candidato festeja triunfo en Tamaulipas; todavía puede asumir la presidencia

San Carlos, Tams.- Tras los muros del Penal de Ciudad Victoria y acusado del delito de homicidio festejó el priísta Francisco “Kiko” López Villafranca su triunfo en los comicios del pasado domingo al ser electo con 67.24% de los votos como alcalde de San Carlos, municipio rural ubicado al noroeste del Estado de Tamaulipas.



Verdaderamente arrasó en las 19 urnas instaladas en esta municipalidad, al obtener 3,425 sufragio de los 5,093 emitidos.



En la pequeña comunidad de apenas 9 mil 300 residentes el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) entregó ayer la Constancia de Mayoría al hoy alcalde electo acusado de asesinar el 2 de Mayo de este año de un balazo en la cabeza a Norberto Baltazar González Castillo, quien se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Bienestar Social.



El documento que reconoce el triunfo del integrante de la población carcelaria fue recibido por el candidato suplente a alcalde y primo del acusado, José Garza López, quien acudió acompañado de Fernanda López Vazquez hija de 15 años de Kiko quien encabezó la campaña de su padre preso.



Estuvieron familiares y simpatizantes, así como los cuatro regidores y el síndico que integran la plantilla triunfadora, quienes hicieron campaña sin candidato.

CLARINETE Y TAMBORA.

Al son del clarinete y una tambora arribaron los que apoyan al hoy alcalde electo recibiendo la constancia que acredita la mayoría.



Fernanda López aseguró que ayer martes visitó a su padre en el penal de Ciudad Victoria “está feliz, no se la cree, está súper contento y agradecido”.



A nombre de su padre dijo que pronto estará en libertad para hacer tres cosas “primero agradecer a cada uno de ustedes casa por casa el apoyo, estar con la familia y ponerse a trabajar”.



A nombre de Kiko “y de mi familia les damos la gracias por amarrarse los pantalones y hacer valer sus derechos”.



Jesús Pérez Flores, coordinado de campaña dijo que el triunfo de López Villafranca se dil “por el trabajo que ha hecho como agricultor y luego como candidato, siempre supimos que ganaría”.



PODRÍA ASUMIR LA ALCALDÍA: IETAM.



El consejero presidente de Ietam, Miguel Ángel Chávez García, explicó a la Organización Editorial Mexicana (OEM) que “en caso que continúe privado de la libertad y no obtenga una sentencia condenatorias podría asumir la presidencia del municipio, siempre y cuando pueda apersonarse”.



Los nuevos ayuntamientos en Tamaulipas entran en funciones el 1 de octubre, que en el caso de San Carlos de seguir el alcalde electo en prisión tendría que entrar su suplente y si este dimite al cargo el nuevo ayuntamiento debe enviar una terna de propuestas para que el Congreso del Estado determine quién dirigirá la administración de este poblado localizado a 120 kilómetro de Ciudad Victoria.



El Ietam asegura que su función concluye hasta la emisión de la Constancia de Mayoría, desarrollada ayer, el resto de los procesos quedan en manos del cabildo o del Congreso del Estado.



“Si hubiera sentencia definitiva y no pudiera asumir este candidato por la privación de sus derechos políticos el suplente está en funciones y determina el cabildo la temporalidad, sería competencia del cabildo no de Ietam” dijo.



Chávez García fue enfático al señalar que “no hay -hasta ayer- una sentencia definitiva que dictara un juez competente en cuanto a ejecutoria“.



NO SON NECESARIAS NUEVAS ELECCIONES.



Dado que en Tamaulipas existe la figura de alcalde suplente, si el presidente municipal electo de San Carlos está detenido o es sentenciado de manera condenatoria, entraría en funciones el relevo.



“Definitivamente no es necesario nuevas elecciones, la ley prevé que se activen los suplentes” dijo Chávez García.



El 1 de octubre el Secretario del ayuntamiento convocará a sesión de instalación del cabildo “llamará al titular, certificará si está o no, entonces -de no presentarse- llama al suplente; si el suplente asume titularidad sigue la operación del cabildo de lo contrario se tiene que mandar una terna al Congreso para designación nuevo alcalde como lo establece el Código Municipal -Articulo 34- vigente en Tamaulipas”.



PRI TAMAULIPAS ASEGURA QUE FUE BUENA DECISIÓN NO SUSTITUIR A KIKO.



San Carlos es uno de los seis pequeños municipios donde el PRI logró ganar en Tamaulipas durante la elecciones del domingo, considerando el Consejo Estatal del partido que fue una buena decisión mantener a Kiko como candidato aún preso.



El presidente del PRI en la entidad, Sergio Guajardo Maldonado, en entrevista exclusiva con OEM precisó que “fue una buena decisión no sustituir al candidato ya que una cosa es que esté en proceso a que sea culpable”.



El tricolor apela a su inocencia “ya que mientras no sea sentenciado o no se declare culpable no pierde los derechos de militante, tampoco legales,para efecto de haber competido en la eleccion anterior en la que resulta triunfador”.



Desde la sede del PRI, en la capital tamaulipeca, el dirigente aseguró que “una vez que el proceso legal concluya si la sentencia es condenatoria el suplente sigue en funciones, si es absolutoria y sale del penal Kiko se integra al municipio y a la alcaldía”.



PRESO EN BASE A DICHOS: PRI



Guajardo Maldonado defendió a Kiko asegurando que sigue preso en base a dichos asentados en la carpeta de investigación 11/2018 que sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas en el municipio de San Carlos.



“Tuve acceso a la declaración del supuesto testigo que presentó la autoridad y ni siquiera dice que Francisco López haya sido el asesino, dice que andaba con un grupo de personas y uno accionó el arma para matar a la persona que murió” expuso Guajardo, quien consideró que “eso no da para mantenerlo en la carcel”.



PRI TAMAULIPAS NO PAGA DEFENSORIA.



Guajardo precisó que la defensa de Francisco López es pagada por él mismo ya que al organismo político no le alcanza para solventar un abogado particular.



“Finalmente Francisco trae un abogado propio y nuestro secretario jurídico -Alejandro Torres- está al pendiente del proceso, pero mientras no sea determinada su culpabilidad no puede pensarse en quitarle derechos de militantes” insistió.



Respecto si el PRI Tamaulipas paga la defensa expuso que “no tenemos para eso”.



FAMILIARES DE LA VICTIMA EXIGEN QUE NO SE DETENGA LA INVESTIGACIÓN.



Ante el triunfo del priísta Francisco López Villafranca como alcalde de San Carlos, Tamaulipas, familiares de Norberto Baltazar González del Castillo, a quien supuestamente privó de la vida, exigen que las investigaciones continúen.



En breve entrevista vía telefónica Gerardo González aseguró a El Sol de Tampico que “lo que nosotros queremos únicamente es que la investigación siga y que las autoridades determinen la situación”.



López Villafranca es señalado como quien asesinó a tiros a González Castillo, por lo que fue detenido en el mes de mayo y permanece en el Penal de Ciudad Victoria donde celebró su avasallador, pero amargo triunfo en las urnas.