DH, la debilidad en Puebla, dice Barbosa

PUEBLA.- "Y lo que son las cosas: hay que reconocer que Luis Raúl González Pérez no lo hace mal en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", comparte Miguel Barbosa. "Se nota que su trabajo incomoda al gobierno. Significa que hace lo correcto. ¡Lástima que no pueda decir lo mismo del que tenemos aquí! Se sometió a la voluntad de Rafael Moreno Valle. Crearé la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos...".

Eran casi las dos de la tarde. Berreaban niños de pecho. Dormitaban individuos con aire de "paleros". Se aletargaban estudiantes.

Se posesionaban de pasillos y escaleras reporteros que siguen la huella del candidato. Miguel Barbosa repasa la condición de los olvidados. Los serranos. Indígenas aplazados, relegados, perseguidos, encarcelados. Originarios acosados por defender tierras, agua y subsuelo.

"Mineras que les compran su tierra a precio de hambre y corrompen a miembros del grupo. Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos coadyuve con la nacional. Ustedes ya no tendrán que ir a la capital a mendigar justicia. Atenderé a los de arriba -jerarquiza-. También a los de en medio. Pero dedicaré mis mayores esfuerzos para ver por los de abajo".

-¿Liberará presos políticos?- sondea un reportero. "He ahí una trampa", señala el letrado, que recordó que en sus años de estudiante de Derecho estudió garantías individuales, amparo. Conocíamos los derechos públicos fundamentales ante la Constitución, derechos subjetivos públicos.

No se hablaba entonces -como ya ocurría en Europa- de Derechos Humanos.

Ombdusman. ¡Chocante palabra!.

Barbosa responde: "No se habla de presos políticos" -explica, porque no hay ley que tal los halle. Por eso no hay tarjetas de investigación. Y por eso las recomendaciones de las entidades defensoras de Derechos Humanos son como las llamadas a misa. "Yo he de conseguir del Congreso de Puebla leyes transversales".

Desfilan por el escenario del auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas personas de memoria y dolor vivo. Se refieren casos de jovencitas que en cosa de minutos parecieron ser tragadas por la tierra. "Consultaré a todas las comunidades.

Frenaré concesiones que surgieron al apetito que en nacionales y extranjeros despertó la Reforma Energética".

Política Arrancan cierres de campaña en Puebla

Un destino distinto al de la elección de 2018 vaticina para el próximo 2 de junio, pues además de verse como ganador con amplia ventaja, prevé una jornada electoral tranquila, sin balaceras ni robo de urnas como los que intimidaron a los poblanos el año pasado. Confía en el trabajo en 60 días de campaña, en los que recorrió todo el estado y reunió a sectores de la sociedad que le ofrecieron su apoyo y aportaron propuestas para su plan de gobierno.

Reiteró que ganará con una ventaja de entre 20 y 30 puntos, contrario a lo que ocurrió en 2018, cuando la diferencia con Martha Erika Alonso fue de 4 por ciento.

“Hay por lo menos tres encuestas que nos ponen 27 o 28 puntos arriba. Ganaremos con mucha fuerza. Esto ya no se mueve, ya no tiene reversa”.