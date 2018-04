Dictan un año de prisión preventiva a exsecretario privado de César Duarte

Chihuahua.- Prisión preventiva hasta por un año le fue dictado al ex secretario particular del ex gobernador César Duarte Jáquez, Jesús Manuel Luna Hernández, tras imputársele el delito de peculado agravado por el monto de 336 mil 375 pesos del erario estatal.

Como lo informa El Heraldo de Chihuahua, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva con el argumento de que el joven podría sustraerse de la justicia, toda vez que desde julio del 2017 pidió permiso provisional para ingresar a Estados Unidos en donde permaneció hasta el 24 de abril del 2018, pese a que venció el 28 de octubre del año pasado.

Luna Hernández, que fue secretario del exgobernador durante los últimos años de mandato, llegó ayer extraditado de Estados Unidos, luego de haber permanecido cerca de un mes en un penal de Colorado.

El joven parralense es acusado del desvío por un monto de cerca de 300 mil pesos, según indican, para pagar viajes de avión de uno de los hijos del ex mandatario Chihuahuense.

Hace 35 días fue detenido por autoridades de Estados Unidos tras haberse pasado la luz en rojo de un semáforo en calles de Denver y que al momento de revisar su identidad arrojó que tenía orden de aprehensión en Chihuahua.

Cerca de un mes permaneció recluido en dicho penal, hasta que se resolviera la situación de su caso.