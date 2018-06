El sufragio más caro en Durango

DURANGO, Dgo.- El Distrito 01 Electoral Federal es uno de los más complejos a nivel nacional, ya que es el más extenso de la república mexicana con 57 mil kilómetros cuadrados, poblaciones dispersas, poca accesibilidad, lo que genera tal vez el voto más caro del actual proceso electoral.



Comprendido por 12 municipios, que en su mayoría están enclavados en la Sierra Madre Occidental, los capacitadores y supervisores del Instituto Nacional Electoral enfrentan grandes retos para hacer realidad el derecho del voto a la ciudadanía.

En el municipio de Mezquital existe la sección llamada Río de Sihuacora, que componen varias localidades que se establecen al margen del lecho de agua. Para poder instalar la casilla el capacitador asistente debe viajar cuatro horas en vehículo, de ahí llega a la localidad de Alacranes y camina seis horas, dependiendo del clima y el peso que lleva a su espalda.

“En Mezquital es raro que te renten mulas”, indicó Juan Rafael Herrera Quiñones, vocal ejecutivo del Distrito 01 Electoral federal, por tanto la papelería se lleva al hombro en una mochila, la cual contiene, mamparas, papelería y en este caso, por ser elecciones concurrentes, tendrán que cargar dos canceles, cuatro urnas y dos paquetes electorales, además de un teléfono satelital para pasar el reporte el día de la jornada electoral.

En la lista nominal de Río de Sihuacora están registrados 146 ciudadanos, en dicha sección el récord obtenido en pasados procesos electorales es de 15 sufragios. “Los votos que se obtienen son de los funcionarios de casilla, representantes y poca gente que acude, debido a que la dispersión de la sección geográfica lo hace muy complicado, ya que para emitir el voto deben caminar dos o tres horas”, resaltó Herrera Quiñones.

Previo a la instalación de casilla, el capacitador debe recorrer las comunidades para integrar la mesa directiva e instalarla el día de la jornada electoral.

Debido a que el Distrito 01 es uno de los tres más complicados a nivel nacional y el más extenso de la República mexicana con 57 mil km2, el trabajo se divide en 165 capacitadores asistentes y 24 supervisores que trabajan en los 12 municipios que lo comprende: Canelas, Durango, Mezquital, Otáez, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Súchil, Tamazula, Tepehuanes Topia y Vicente Guerrero.

POBLACIÓN ALEJADA

Otro factor que impacta en la complejidad del proceso electoral es que Mezquital cuenta con el 70% de población indígena y el INE no está dentro de sus usos y costumbres, por tanto en este proceso electoral la mayoría de los capacitadores que se destinaron a dicho municipio son originarios de dicha tierra; ellos cuentan con estudios y dominan dos lenguas, lo que representa para el Instituto mejor capacitación para los funcionarios de casilla con mayores habilidades, lo que reduce el número de errores al momento de llenar las actas.

A nivel nacional, el voto se estima que cuesta 205 pesos, “nosotros nos salimos de los estándares, ya que para pagar una nómina en Tamazula se han erogado hasta 25 mil pesos para 18 personas, más el rubro de vuelos redondos que rondan en los 20 mil pesos, más viáticos y combustible para desplazarse vía terrestre. Ante ello me atrevo a decir que el Distrito 01 cuenta con el voto más caro en la República mexicana, por tanto se privilegia el derecho del voto sobre cualquier recurso”, dijo el vocal ejecutivo.

Al hablar en especial de Tamazula, resaltó que dicho municipio cuenta con una comunidad muy alejada llamada Limón de Copalquín, para lo cual es necesario realizar varios vuelos en avioneta y descender 45 minutos en motoneta o a lomo de mula.

Sin embargo, existen comunidades cercanas a las ciudad capital como las ubicadas en el Espinazo del Diablo que se encuentra a 184 kilómetros de Durango, pero para llegar a las localidades que se ubican a tres kilómetros de dicho punto se realizan más de hora y media en cuatrimoto.

PROBLEMA DE COMUNICACIÓN

Además de la complejidad orográfica y geográfica el tema de comunicación es otro factor al que se enfrentan en el Distrito 01 Electoral federal, ya que en Mezquital a los 85 kilómetros de ingresar al municipio falla la señal, por ello se dota a los capacitadores con celulares satelitales para que ellos reporten cualquier incidencia y estén comunicados con sus supervisores.

En sentido contrario, el área urbana también representa un reto para dicho distrito, debido a que el rechazo por integrar las mesas directivas de las casillas es contante, ante ello se abrieron más secciones que en el medio rural.

Se designaron cinco mil 922 ciudadanos para integrar las 657 casillas en el Distrito 01, con listas de reservas para eventuales rechazos el día de la jornada electoral.

En cuanto a seguridad, Juan Rafael Herrera Quiñones indicó que no se han presentado imprevistos; uno de los factores que abono es que la gente residente de los lugares es capacitadora, a fin que los lugareños la conozcan: “Hemos entrado a todas las localidades, en ningún momento se ha enfrentado inseguridad; con la identificación del INE no se ha negado ningún acceso, está proyectado instalar 657 casillas en más de 57 mil kilómetros cuadrados y no existen riesgos”, resaltó.

De igual forma hizo hincapié que las mujeres han avanzado en el tema electoral ya que ocupan más del 50% de los puestos de capacitadoras y supervisoras; trabajan en los lugares más inhóspitos con buenos resultados.

COMPLEJA ORGANIZACIÓN

Hugo García Conejo, vocal ejecutivo del Consejo General del INE en Durango, explicó que la organización de las elecciones en un estado con 120 mil kilómetros cuadrados como lo es Durango, es compleja y cuenta con dos distritos considerados de los más complicados del país en cuanto a logística electoral se refiere.

“En el Distrito 01 y el 03, ambos tienen extensiones territoriales en donde caben varios estados de la República, hay demasiada dispersión poblacional, y en los demás están concentradas altas cantidades de votantes como en la Comarca Lagunera y el Valle del Guadiana”, dijo el titular del INE en el estado.

Agregó que la comunicación que existe no es tan ágil debido a su dispersión, ante ello en la sierra es importante que los capacitadores y supervisores sean personas de la región, para que sientan seguridad de recibirlos en los domicilios y tener la interacción necesaria.

En el proceso electoral 2017-2018 existe la primicia del uso de tecnologías, mediante una aplicación para capturar la información y mandar sus avances de manera rápida, dijo García Cornejo.

Durango es el estado de la República que más oficinas municipales tiene, siete para ser precisos, para efecto electoral el Consejo General del INE valida dicha instalación a fin de atender las regiones de mejor manera.

El Instituto se hace uso de todo tipo de medios de transportes desde semovientes hasta avionetas según el presupuesto lo permite, explicó el entrevistado y lo realiza desde el traslado de las credenciales electorales hasta la papelería electoral.

Toda la documentación electoral como boletas y actas son custodiadas desde México por la Sedena y mediante operativos se trazan rutas de entrega de paquetes electorales a los funcionarios de mesa directiva de casilla; al igual cuando concluye la votación hay mecanismos de recolección con acompañamiento, subrayó el Consejero Presidente del INE en el Estado, ante ello el derecho voto es prioridad frente a cualquier adversidad económica, climatológica o social.