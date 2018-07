Empresa belga reclama pago a Veracruz

VERACRUZ, Ver.- La empresa La Veracruzana de Laminados SA de CV, de inversión belga mexicana, reclamó a través de su socio Francisco Javier Peredo Pérez al gobierno del estado el pago por 30 millones de pesos.



Lo anterior como parte de tres contratos firmados durante el primer año de administración del exmandatario Javier Duarte de Ochoa.

El empresario relató que aunque en 2016 interpusieron una denuncia y el juez reconoció la deuda, el gobierno estatal, a través de la Sefiplan, no ha dado la cara.

“Nos dedicamos a perfilar láminas para techos, distribuimos acero y fabricamos las láminas corrugadas. En el sexenio de Duarte empezamos a venderle láminas al gobierno por más de 30 millones de pesos y desde hace siete años no hemos podido recuperar nada”, denunció.

En rueda de prensa agregó que a raíz de la falta de pago la empresa belga-mexicana realizó 50 despidos y detuvo más inversión por lo que confían que la actual administración saliente que encabeza Miguel Angel Yunes Linares salde el monto millonario.

“Nos paró sobre todo una inversión fuerte que teníamos para traer unas máquinas especiales como una soldadora de tubos que no existen en Veracruz. El programa era exitoso pero al ver que no había garantías en el estado y que el gobierna no cumplía con sus compromisos detuvimos toda la inversión grande, a la fecha seguimos trabajando y hemos iniciado un proceso legal contra el gobierno desde hace dos años porque nuestros contratos están completamente en orden”, ahondó.

El socio de la compañía afirmó que cuentan con la documentación pertinente que acredita los tres contratos firmados con el gobierno estatal y que cuentan con dos sentencias a favor.

La compañía se fundó en 2003, durante la administración del exgobernador Miguel Alemán.

El 50 por ciento es capital extranjero y una parte similar mexicana.

Tras solidarizarse con los demás empresarios que exigen también su pago, exigió que el gobierno se acerque a la empresa para iniciar las negociaciones tendientes a cubrir el monto del adeudo.