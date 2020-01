En Tabasco amenazan a juez del caso Pelón de Playas

VILLAHERMOSA. El Cártel del Pelón de Playas, mediante una cartulina pegada a un cuerpo mutilado colgado en un puente, amenaza al juez que lleva el caso del presunto líder de esa agrupación, Trinidad N, conocido como El Pelón de Playas de Rosario, de quien mañana se determina si se le libera o sigue preso por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y robo de vehículos.

El gobernador Adán Augusto López subrayó que no existe ningún pacto con El Pelón de Playas, y afirmó que en Tabasco no hay impunidad para nadie, todo aquel que ande en actividades ilícitas es sujeto a la actuación de la autoridad y recalcó que "En este gobierno no hay tregua contra la delincuencia".

Ayer, sorpresa y temor generó en la sociedad tabasqueña el hecho de que durante las primeras horas de la mañana fuera hallado el cuerpo de una persona del sexo masculino colgando del puente del boulevard Adolfo Ruiz Cortines, a la altura de la Europlaza, justo a la salida de la ciudad de Villahermosa.

Debido a ello, en el lugar fue desplegado un fuerte operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acordonaron la zona.

El cuerpo mutilado de piernas y manos colgaba del puente con un mensaje pegado en la espalda; las extremidades yacían en el pavimento.

Hasta ayer, se desconocía la identidad de la persona mutilada, mientras que la FGE realiza las investigaciones correspondientes y se desarrollan operativos en diversos puntos de la ciudad.