Enrique Alfaro se despide de Movimiento Ciudadano

GUADALAJARA, Jal.- Gobernaré para todos los jaliscienses, aseguró el virtual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para luego desvincularse de Movimiento Ciudadano, al decir que no realizaría más conferencias en las instalaciones del partido, ya que no será el instituto político en el poder.

Anunció también que en 2024 no buscará ninguna candidatura y menos a la Presidencia de la República. Enrique Alfaro dijo que ya no regresará a las instalaciones de MC ni tendrá actividades públicas en ahí. “Esta será la última rueda de prensa que daré en Movimiento Ciudadano, el partido tendrá que seguir su camino y renuncio a cualquier vinculación en términos de relación política con lo que ha sido la plataforma de este gran proyecto que hemos construido junto con los jaliscienses”, afirmó.

No obstante, de inmediato señaló que el instituto político tendrá todo el respaldo de su parte y no lo dejará solo, porque estarán sus amigos y compañeros de lucha. “Con ésta, acabo de enfrentar la última elección de mi vida, no voy a buscar ningún cargo de elección popular después de ser gobernador de Jalisco.

A partir de esta decisión el único objetivo que habrá en la tarea que voy a desarrollar en los próximos seis años será construir el mejor gobierno en la historia del estado”, indicó