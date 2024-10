Es un mito la reunión con El Mayo Zambada, dice el gobernador de Sinaloa

Culiacán.- Para el gobernador Rubén Rocha Moya, es un mito la reunión que Ismael El Mayo Zambada afirma tendría con él, Joaquín Guzmán López y Héctor Cuén Ojeda, el exrector de la Universidad Estatal de Sinaloa (UAS), el día que los líderes del cártel de Sinaloa fueron capturados por Estados Unidos.

El domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que Héctor Cuén murió asesinado el 25 de julio en la finca que presuntamente se reuniría con Zambada y el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Además, la FGR advirtió de "presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa" por la presunta fabricación de una escena del crimen que mostrara que el homicidio de Cuén había ocurrido en una gasolinera.

Es decir, Cuén Ojeda fue asesinado en el lugar donde El Mayo Zambada fue privado de su libertad, tal como lo relató en su carta publicada tras su detención.

En dicha misiva, Ismael Zambada lamentaba el asesinato de Cuén y afirmaba que mantenía una amistad con él desde hace tiempo.

Bajo esta premisa, en la conferencia de prensa de este lunes, se le preguntó al gobernador de Sinaloa si conocía el posible vínculo entre el también diputado electo y Zambada.

Nunca me platicó nada de tener una relación estrecha con el señor Zambada, tal vez no me tuvo la confianza necesaria

Sobre el presunto montaje en el homicidio de Cuén Ojeda, Rubén Rocha dijo que no daría su opinión respecto a las acusaciones de la FGR sobre la posible mala praxis de la Fiscalía de Sinaloa.

Recordó que fue él quien promovió que FGR se encargara de realizar las indagaciones del asesinato de Cuen Ojeda y celebró los avances en la carpeta de investigación.

"Nadie está excluido de que sea investigado, citado, en el texto que leí ayer dice que ellos presumen, derivado de su investigación, que fue un montaje.. No sé a quiénes podrá alcanzar y a quiénes no, ellos adelantaron servidores públicos", agregó el mandatario.

