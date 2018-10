Fallo no fue exhaustivo: Barbosa

Puebla.- Por tratarse de una sentencia inconsistente e incompleto, el excandidato de la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y PES) a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, prometió "hacer trizas” el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) con el que ratificó a la panista Martha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora electa.

En rueda de prensa, Barbosa Huerta aseguró que la sentencia de los magistrados locales no fue exhaustiva y por ello podrán revocarla una vez que llegue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Por eso ese documento inconsistente que no fue exhaustivo, que no fue completo, que no reúne todas las características que una sentencia debe tener, lo vamos a destruir, lo vamos a acabar, lo vamos a hacer trizas y espero que tengan el mismo semblante que nosotros cuando se dicte la resolución de la anulación de la elección”.

Reiteró que muchas de las irregularidades se obtuvieron del voto por voto que hicieron las salas regionales de la Ciudad de México y Toluca, aunque evitó dar detalles de los resultados con el argumento de que pueden ventilar su estrategia.