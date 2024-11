Familia de Sandra Domínguez, activista desaparecida en Oaxaca, llevan plantón al Palacio Nacional

OAXACA.- Colectivos y familiares de la activista Sandra Domínguez Martínez, desaparecida desde hace 46 días, levantaron el plantón que mantenían frente al Palacio de Gobierno para trasladarlo al Palacio Nacional, debido a la falta de respuesta de las autoridades estatales.

La madre de Sandra, Aracely Martínez y sus hermanas Kisha y Kenia Domínguez Martínez externaron su tristeza por el nivel de interlocución que mantuvieron con el Estado durante todo “este doloroso tiempo”, en el que recibieron “un trato inhumano y lamentable”.

“Bajo esta lógica hemos decidido ya no tocar puertas en Oaxaca, aquí no hay escucha, no hay un trato digno a las víctimas como nosotras, nos vamos a buscar otras instancias aquí ya no hay nada, el gobierno de Salomón Jara dejó claro que la desaparición de mi hermana será un caso más para él”, dijeron en conferencia de prensa.

Indicaron que en Oaxaca ya no pueden seguir teniendo expectativas, porque ya no creen en la palabra del gobernador. "Las mujeres indígenas Ayuuk tenemos dignidad y el nombre de mi hermana no puede ser manchado por un gobierno como este”.

“32 días nos tuvieron paseando de reunión en reunión. Durante ese tiempo nos citaban de un lugar a otro, repitiendo la misma información, nada claro, evasivas, presentaciones de las mismas diapositivas en una oficina y otra, cinco reuniones con la Fiscalía, dos con CEAV, 2 con CEB, donde lo único que buscaban estas últimas era justificar sus salarios. Sin novedades serias sobre el paradero de Sandra”.

Hicieron un llamado a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que finque responsabilidades al gobierno de Salomón Jara en el caso de la desaparición de Sandra y que se investiguen todas las carpetas que en su momento denunció la activista, porque no debe haber ningún funcionario con denuncias asumiendo un cargo público.

Lo anterior en referencia al caso del coordinador de los delegados de Paz, del gobierno estatal, Donato Vargas Jiménez, quien fue denunciado por Sandra Domínguez de encabezar una red de funcionarios públicos de la actual administración que manejaban grupos de WhatsApp donde publicaban fotografías de mujeres mixes desnudas.

Hace dos meses, en conferencia de prensa el gobernador Salomón Jara ofreció que le pediría a su “amigo” que se separara unos días del cargo, para que fuera a declarar ante la Fiscalía. Hasta el momento Donato Vargas no ha sido removido ni ha solicitado permiso para ausentarse de su responsabilidad.

La madre y las hermanas de la activista Sandra Domínguez denunciaron que durante el tiempo que mantuvieron su plantón frente al Palacio de Gobierno sufrieron hostigamiento, acoso y amenazas. Vivieron “noches de terror por balaceras, robos, asaltos y asesinatos cerca de donde estábamos en plantón.

Por todo lo anterior, responsabilizan al Estado de todo lo que les pueda pasar a ellas y a quienes se solidarizaron con su lucha para exigir la presentación con vida de Sandra Domínguez Martínez.

La abogada Sandra y su esposo Alexander Hernández desaparecieron el pasado 4 de octubre en la comunidad de María Lombardo del Caso, en la zona del Mixe Bajo, y desde entonces lo que se encontró fue su camioneta y su celular, hay un detenido, pero del paradero de la pareja no se sabe nada.