No doy protección a nadie: Cuauhtémoc Blanco sobre feminicidio de Ariadna Fernanda

"Yo no le doy protección a nadie”, dijo el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, respecto al presunto feminicida de Ariadna Fernanda, a quien negó conocer.

En redes sociales se difundió la presunta existencia de audios que lo involucrarían al gobernador de Morelos con Rautel "N".

En respuesta, el mandatario morelense pidió que "si tienen los audios que me los avienten”, pues aseguró no tener ninguna relación con el presunto asesino de la joven encontrada muerta el pasado 31 de octubre en La Pera-Cuautla, de Tepoztlán, Morelos.

“El fiscal me marcó el sábado y me hizo la misma pregunta que tú me estás haciendo, aparte hackearon su celular, ahora no quieran cuadrar algo en donde no tengo nada que ver, yo no voy a proteger a ningún familiar, ni a ningún secretario, quien la deba que la pague”, advirtió.

No descartó que sea utilizado como un tema político, como ocurrió en el pasado con el exgobernador Graco Ramírez, que intentó culparlo del asesinato de una persona, por lo que se dijo dispuesto a dar la cara.

En torno a la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que sea la FGR quien deba atraer la investigación, opinó que sería lo más conveniente ante la disparidad en las necropsias hechas por la fiscalía del estado y la de la Ciudad de México.

"¿El fiscal Gándara debe irse?", se le cuestionó.

“No me toca a mi, le toca a los diputados, creo que será un poco complicado, pero no me toca destituirlo del cargo; la gente debe saber que Graco puso al fiscal y yo no tengo nada que ver, la fiscalía debe hacer su trabajo, los diputados deben hacer su trabajo con todo esto que ha pasado, yo no se por que no han salido a dar alguna declaración”.

El Gobernador dijo que el nulo trabajo de la Fiscalía debe de ser una oportunidad para que se valore su estancia al frente de la procuración de justicia, aunque tiene diputados “cuates”, que permiten una mínima rendición de cuentas durante las comparecencias a las que ha sido llamado.

“Lo van a defender porque hay muy buena relación con el fiscal, no se que esperan, ha habido marchas y dicen bueno ahí luego”.

Nota publicada en El Sol de Cuernavaca