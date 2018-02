Fiscalía busca a más policías involucrados por italianos desaparecidos

GUADALAJARA, JAL. (OEM-INFOMEX) La Fiscalía General del Estado de Jalisco ejecutará más órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Tecalitlán involucrados en la desaparición de tres hombres italianos, ocurrida el 31 de enero pasado.

El Secretario General de Gobierno de la entidad, Roberto López Lara, informó que hay otros policías relacionados en el caso y más personas civiles: “Nos hace falta hacer tres detenciones más referente a este tema. No vamos a cesar en la búsqueda de estos ciudadano italianos, más policías involucrados, sí”, entre ellos el director de la corporación, Hugo Martínez Muñiz, quien sigue prófugo.

El funcionario estatal detalló que en Jalisco no existen denuncias en contra de los italianos, luego de que la Fiscalía revelara que uno de ellos fue detenido en Campeche hace cuatro años, pero salió de la cárcel al no comprobarse su responsabilidad en el delito: “En estos momentos, yo no tengo en la Fiscalía del Estado ninguna información. Se está atendiendo con las procuradurías de todos los estados”, detalló.

El sábado el Fiscal del Estado informó que cuatro policías, tres hombres y una mujer, fueron detenidos y acusados ante un juez penal de la desaparición de los tres italianos, a quienes entregaron a un grupo delictivo que opera en el sur de la entidad.

Los policías podrían tener una pena de 40 a 60 años de cárcel, de acuerdo al Código Penal de Jalisco. Francesco Russo, hijo de unos de los tres italianos desaparecidos declaró en una entrevista a la emisora pública italiana que "Los policías mexicanos vendieron a mis familiares por 43 euros”.