Fiscalía de Puebla y Cofepris catean consultorio de Marilyn Cote

Autoridades de la Fiscalía de Puebla realizaron este 14 de noviembre un cateo al consultorio de Marilyn Cote, la abogada que decía ser experta en psiquiatría y que recetaba medicamentos pese a no tener la facultad para hacerlo.

Fue poco después del mediodía cuando los elementos comenzaron a llegar a las Torres Médicas ubicadas en la zona de Angelópolis para revisar el consultorio.

Este se ubicaba en el número 1706 de la Torre II del Piso 17 bajo el nombre de “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, mientras que las instalaciones de las torres están en Anillo Periférico Ecológico #3507.

A la llegada del personal de Fiscalía se informó que personas no autorizadas no tenían permiso de ingresar a la torre, además de que se impidió el acceso del piso 17.

Sobre el cateo, el fiscal Gilberto Higuera Bernal informó que en las acciones también participó personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para analizar las pruebas que se encuentren en el lugar.

“No solamente podríamos estar hablando de usurpación de profesión, sino también de otros delitos que iremos decantando conforme la investigación la tengamos por concluida que será al término de esta semana”, indicó el fiscal.

Las investigaciones contra Marilyn Cote

En la conferencia de prensa se informó que un total de cinco denuncias ya han sido presentadas en contra de Marilyn Cote, por lo que se comenzó las investigaciones en su contra.

Detalló que se le investiga por delitos como falsificación de documentos, por lo que se pidió información a la Secretaría de Educación Pública Federal, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y universidades privadas en donde aseguraba realizó sus estudios y certificaciones.

Al respecto, se señaló que no contaba con una licenciatura ni cédula que la acreditaran como psiquiatra, lo que supone el delito de usurpación de profesión. También es investigada por daños a la salud, ya que prescribía medicinas a sus pacientes sin estar autorizada.

“Hemos obtenido información que nos hace suponer que no solo se ha usurpado una profesión, sino que se han falsificado documentos y se pudieron haber causado daños a salud de las personas, pero no quiero decir delitos en particular para no advertir a nadie de cómo vamos a proceder en su momento, es una investigación amplia”, comentó.

Sobre si será detenida o no Marilyn Cote, comentó que procede su aprehensión, pero no quiso dar más detalles al respecto, salvo que no se encuentra prófuga de la justicia. Las investigaciones continuarán y en próximos días se darán más detalles.

