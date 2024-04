Decapitados y desmembrados, así hallaron a 7 cuerpos en un auto abandonado en Puebla

Puebla.- Siete cuerpos fueron hallados en un automóvil abandonado en el Periférico Ecológico de Puebla, cinco de los cuales estaban decapitados y uno presentaba desmembramiento, los cuales habrían sido ejecutados bajo acusaciones de pertenecer a grupos delictivos, informó la Fiscalía General del Estado.

En conferencia de prensa horas después de reportarse el macabro hallazgo, el fiscal Gilberto Higuera Bernal informó también que ninguno ha sido identificado, pero "encontramos un mensaje escrito en papel (...) refiriendo la razón de la privación de la vida, por supuesto injustificada, ilícita, delictiva".

En los mensajes que les fueron dejados a cada cuerpo se exponía su presunta participación en delitos como el robo a transporte, narcomenudeo y extorsión.

Asimismo, se presume que se trata de un hecho en el que la delincuencia actuó con fines de dominación o reclutamiento.

“En el conjunto de los hallazgos, nosotros lo que visualizamos es que podría tratarse, no lo estoy afirmando, porque debemos ser responsables, que si se trate de al menos no sólo una probable disputa, sino también una acción de dominación de grupo delictivo sobre personas determinadas, con fines probablemente no sólo de dominación, sino también de reclutamiento y quizá esto es lo que está generando esta actividad”, indicó.

Respecto al vehículo que fue dejado junto a los restos, en el sentido a Valsequillo y a la altura de La Guadalupana, Higuera dijo que la unidad fue dejada en esa posición de manera intencional por dos hombres que iban a bordo de ella y que tras abandonarla atravesaron la vialidad para huir a bordo de otra.

Incluso, refirió que se conoce que el automóvil cuenta con reporte de robo y aunque tenía colocadas placas de la Ciudad de México, en realidad fue adquirido y está matriculado en la entidad poblana.

“La investigación ha comprendido que nosotros hayamos, incluso, localizado videograbaciones del momento del robo de esta unidad el 30 de marzo y trabajamos intensamente para ubicar a los responsables, que no son dos por supuesto, sino dos fueron los que viajaban en la unidad en la que abandonaron los restos humanos y las personas que conducían la otra unidad”, acotó.

El fiscal Higuera Bernal indicó que este hecho no tiene relación con los tres asesinatos que se registraron el pasado miércoles y jueves en la colonia Santa Cruz Buenavista e incluso señaló que la Fiscalía esta próxima a dar a conocer el esclarecimiento de esos crímenes.