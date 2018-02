Hallan lugar para el monumento del muro

MEXICALI, BC.- Rockwood Plaza de Calexico será el lugar que albergará un trozo de la barda fronteriza entre ese estado de California y Mexicali, del lado mexicano, que empezó a ser removida y que se encuentra al Poniente de la garita centro, informó Carmen Durazo.

La Patrulla Fronteriza, sector El Centro, California, informó que ya iniciaron los trabajos para reemplazar 3.6 kilómetros de la barda fronteriza que inicia en el río Nuevo hacia el poniente de la ciudad. Los trabajos incluirán la construcción de un camino aledaño para todo clima, en la misma longitud en la que se realiza la obra de cambio de cerco. Para lo anterior, Carmen Durazo, de la Comisión de Arte de Calexico, informó que han solicitado la donación de un tramo del cerco, para la preservación de un mural de más de tres kilómetros de largo y que representa la hermandad de las ciudades de Mexicali y Calexico.

ENCUENTRAN LUGAR

La tarde del pasado martes, Carmen Durazo e integrantes de la citada comisión visitaron la Rockwood Plaza, ubicada al lado del monumento a los veteranos y a un costado del City Hall, donde estudiaban el lugar exacto donde se colocaría la pieza de metal que por años ha servido de línea divisoria entre México y Estados Unidos.

La activista cultural de Calexico mencionó que van muy bien las gestiones para solicitar el tramo de cerco, solo están en

espera de que se los entreguen. Originalmente le habían solicitado a la patrulla fronteriza la donación, sin embargo, les informaron que el contratista se quedará con las piezas de metal, ya que lo venderán como chatarra.

Esperan tenerlo antes del aniversario de la ciudad de Calexico, que es el 10 de abril. Mencionó que tratan de salvar la obra que es un brazalete, que consiste en un círculo, que es la idea que somos uno, los pueblos de Calexico y Mexicali, y que a pesar de que no se pueden ver a través del cerco, existe esa hermandad.

Además, del círculo salen dos líneas divergentes que significan comunicación y que a lo largo del cerco forman un gran brazalete de más de tres kilómetros de largo. La idea salió del artista de Calexico, Armando Rascón, quien sacó la idea de unas grecas olmecas.

La obra del muro se realizaría por el lado mexicano, sin embargo nunca se hizo, pero cuando se tenga el tramo que se colocará como monumento en Rockwood

Plaza, pintarán el otro lado con los mismos motivos.

Para lo anterior, solicitaron a la empresa que realiza la obra que les diera un tramo en el que no estuvieran las obras realizadas por el Grupo Calle 13 del lado mexicano, con el fin de no interferir el arte precioso que han realizado, con lo que

respetarán a los artistas de Mexicali. Luis Hernández y Eduardo Kintero serán los artistas que restaurarán la pintura del muro que será colocado en el Rockwood Plaza de Calexico, ya que ésta se encuentra muy deteriorada.

DARÁ MAYOR SEGURIDAD

Ya empezaron los trabajos para el reemplazamiento del tramo del cerco fronterizo, pero no es el muro de Donald Trump, recalcó David Kim, asistente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en el sector El Centro, California, quien dijo que la finalidad es que la actual barda no ofrece las condiciones de seguridad requeridas, ya que los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden monitorear los movimientos que se dan del lado mexicano, de quienes quieren cruzar la frontera de manera ilegal o pasar contrabando.

El nuevo diseño de la barda será parecida a la que se encuentra entre la gatita Centro, hasta la altura de la Calle G, en Mexicali. Cada panel que se retire, será inmediatamente reemplazado, con el fin de no dejar huecos durante su construcción que constará de la instalación de paneles prefabricados.