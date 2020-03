Jalisco suspenderá clases desde este martes por Covid-19

El Gobierno de Jalisco anuncia que a partir de este martes 17 de marzo en el Sistema estatal de Educación Básica se suspenden las clases para evitar que el coronavirus COVID-19 se propague en la entidad.

A través de un mensaje vía redes sociales, el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez mencionó que es ”la única manera de poder evitar que el virus se propague de una manera más importante es tomar medidas de aislamiento social, de que estas medidas se tomen a tiempo de la manera correcta”.

El titular del Poder Ejecutivo estatal dijo estar en desacuerdo con las disposición Federal de suspender clases del 20 de marzo al 20 de abril ante el problema de salud que está en el país: ”por eso he expresado que no estamos de acuerdo, lo digo con mucho respeto sobre la manera como el gobierno de República ha enfrentado esta circunstancia, si no nos tomamos en serio lo que está sucediendo me parece que vamos a enviar un mensaje equivocado”.

Indica que las clases se tiene que suspender "ya porque sino de nada va a servir, es absurdo dejar cuatro días más, por 4 días, aplazar la decisión que hoy puede tener efectos muy importantes en términos de prevención, por eso quiero decirles que hemos tomado la decisión de que aquí en Jalisco las clases se suspenden a partir del martes en educación básica".

Subraya que la decisión gubernamental se toma con base a las acciones de países como Honk Kon, Singapur y Japón, ”tomaron medidas difíciles”, pero actuaron para evitar una crisis mayor.

”Lo hicieron previendo la circunstancia que se podía enfrentar y esa es la diferencia con países como Italia y España que no hicieron lo que tenían que hacer y que hoy están padeciendo y pagando las consecuencias de esa omisión”.

Añadió que ”Jalisco no va a ser omiso, nosotros no compartimos el mensaje de que hay que estar tranquilos, lo que creemos es hay que estar activos, conscientes y preparados, no con miedo no con pánico, pero si todos asumiendo la responsabilidad, si el gobierno está tomando estas decisiones lo hacemos porque queremos mandar un mensaje de coherencia a toda la gente para pedirles que nos ayuden a cuidarse”.

Reiteró el llamado a la sociedad de tomar las medidas de prevención, y evitar reuniones y acudir a eventos masivos.

Señala que, el Gobierno seguirá tomando decisiones en conjunto con otros sectores como es la iniciativa privada para apoyar a las jefas de familia ante la suspensión de clases en kinder, primaria y secundaria a partir de este martes.