Joven ataca con un martillo a compañeros en preparatoria de Jalisco

Este sábado la Fiscalía de Jalisco se dio a conocer el arresto de un joven quien atacó con un martillo a varios compañeros de la preparatoria San Andrés de la colonia Circunvalación Belisario.

El joven de 17 años de edad transmitió la agresión en su cuenta de X, comenzó a planear el atentado desde el pasado miércoles.

El pasado miércoles 27, a las 12:58 horas, colgó en la red social una foto en la que aparece con una playera negra que tiene estampada en el pecho un águila y suástica nazi, así como un pantalón y una gorra con camuflaje. Además trae puestos unos guantes con estampado de calavera. En la mano derecha porta un hacha y en la izquierda un cuchillo.

En este post advirtió por primera vez sobre el ataque con la siguiente leyenda: “Ya andamos bien equipados para la fiesta de este sábado, esto va a ser nacional, al chile me vale v#&+# lo que pase. SIEG HEIL”.

El joven publicó en sus redes sociales una foto en la que aparece con una playera negra que tiene estampada en el pecho un águila y suástica nazi. Foto: @VivaelFhurer666 / X

La segunda advertencia la hizo a las 3:20 horas del viernes 29, en la que escribió el siguiente mensaje: “Hora (sic) si banda ya llegó el momento, no crean que unas lágrimas y pésames me van a detener e invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán otros me maldecirán pero yo sigo adelante con la misión. SIEG HEIL que empiece el show”.

En este post publicó la foto de la vestimenta antes descrita acomodada sobre una cama con una sábana en color azul con estampados de balones de fútbol, básquetbol y fútbol americano. En la cama está la playera ya mencionada, el gorro y el pantalón camuflado tipo militar, el martillo, el hacha, los guantes con estampado de calavera y unos tenis negros con vivos y cintas en color blanco.

A las 8:44 horas de este sábado, avisó que ya iba para la escuela a cometer el ataque en contra de sus compañeros: “Ya vamos para mí prepa raza, estense atentos y disfruten el show”. Finalmente a las 8:46 horas inició con la transmisión del ataque, con la leyenda : “masacre escolar disfruten el show”. El video fue bloqueado por la red social.

