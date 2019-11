Jubilados y pensionados cierran accesos de Pemex "La Rosita"

Trabajadores jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) cerraron los accesos de la Planta de Almacenamiento y Distribución ubicada en "La Rosita", en protesta por la cancelación de su seguridad social.

Los trabajadores manifiestan que desde enero dejaron de recibir los servicios médicos y hasta ahora no han obtenido respuesta.

"De un día a otro nos dijeron: 'ya no hay atención médica'. Cada uno de nosotros acudimos a los servicios médicos a los que tenemos alcance y es un derecho que tenemos los trabajadores de Pemex, está establecido en nuestro contrato colectivo, un derecho que nos están negando", narró una de las afectadas.

La protesta comenzó a las 10:00 horas de este sábado en la planta que se ubica por la carretera Mexicali-Tijuana.

Los trabajadores esperan que directivos de la planta entablen comunicación y les ofrezcan una solución.

"No es posible que nos tengan en este estado, nuestra salud no puede esperar y los mismos trabajadores activos cuando se incapacitan deben pagar el servicio particular".

Los empleados activos no participaron en la protesta.