A tres años de Nochixtlán, exigen justicia por crímenes durante gobierno de EPN

Integrantes del Comité de Víctimas de Nochixtlán solicitaron al gobierno federal a esclarecer los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, luego del desalojo por parte de la Policía Federal a comuneros de esa población que dejó como saldo ocho personas muertas y más de cien heridos.

Santiago Ambrosio, presidente del Comité de Víctimas indicó que a la fecha no hay ninguna persona detenida por estos hechos, por lo cual piden a la Fiscalía General de la República a no darle carpetazo a la investigación y detener a los responsables.

Foto: Especial

Sostuvo que el 22 de marzo los representantes de las víctimas solicitaron a la FGR realizar las investigaciones necesarias, incluidos llamar a declarar a ex funcionarios del gobierno federal y estatal, come el ex gobernador Gabino Cué y el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo dijo, la Fiscalía General determinó a través del Ministerio Público en Oaxaca no realizar este proceso, argumentando que aún no llegan a establecer una responsabilidad de participación de estos personajes en los hechos.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Sin embargo mencionó que fue el Poder Judicial Federal a través de un juez de control quien determinó viable llamar a audiencia a estos personajes en caso de ser necesario.

Ante ello, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a no seguir permitiendo más actos de impunidad y castigar a los responsables de estos hechos.

Es de señalar que el próximo 19 de junio se espera que el magisterio oaxaqueño marche en Nochixtlán a tres años de estos hechos.