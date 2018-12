Adelantan vacaciones en escuelas de Acapulco por amenazas de grupos criminales

Guerrero.- Más de 35 planteles de la zona escolar número once en Acapulco, adelantaron de manera emergente las vacaciones decembrinas 2018, debido a que recibieron amenazas de grupos desconocidos, quienes les exigen parte de su aguinaldo o de lo contrario acudirían armados a pedirles el recurso.



Propuesta se trata por el tema de la inseguridad

Profesores de escuelas secundarias, primarias y preescolar de esta zona ubicada en la periferia de la ciudad, aseguraron que el viernes pasado 30 de noviembre informaron a los alumnos y padres de familia de la decisión que habían tomado y aunque hubo resistencia de algunos tutores, al final comprendieron que se trata de un tema de seguridad.

La mayoría de los planteles que cerraron sus puertas a pesar de estar resguardados mañana y tarde por elementos del Ejército Mexicano, están ubicados en colonias como Llano Largo, Puerto Marqués, La Sabana, Renacimiento, Zapata, San Agustín, Vacacional, Las Cruces, entre otras, que están catalogadas como de alta incidencia delictiva.

"No vamos a arriesgar la vida de los estudiantes"

Uno de los profesores, quien se negó a proporcionar su nombre y quien trabaja en una escuela secundaria ubicada en La Sabana, aseveró que no van a arriesgar su vida porque las autoridades educativas se empeñan en que terminen hasta el 19 de diciembre, cuando los han amenazado de manera personal a través de llamadas telefónicas y en algunos casos han dejado pegadas cartulinas en las entradas de las escuelas.

"Ya nos tienen ubicados"

“La decisión la tomamos desde la semana pasada, no podemos estar así, aunque haya militares en la entrada, el problema es en el trayecto, cuando nos vamos en nuestros carros a las casas, ya nos tienen ubicados, y la SEG no hace nada, les hemos hecho saber y sólo dicen que no pasa nada”, explicó.

Asimismo, aseguró que el acuerdo con su sindicato es regresar el próximo lunes siete de enero de 2019, siempre y cuando haya las garantías de seguridad para los docentes y el personal administrativo, así como para los alumnos y padres de familia quienes también están en riesgo de ser víctimas de la delincuencia.

Hace una semana, el ahora ex secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero advirtió que los profesores que adelantaran vacaciones sin autorización serían sancionados por la SEG, situación que provocó la respuesta de los maestros, quienes aseguraron que no los iban a intimidad y que por su seguridad se iban antes de ser extorsionados.