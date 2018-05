ADN de estudiantes de cine no ha sido identificado en tinacos con ácido: forense

GUADALAJARA, JAL.- El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, confirmó en rueda de prensa que hasta el momento no se han encontrado en los residuos de los tinacos de la casa de la colonia Rancho de la Cruz, en Tonalá, elementos que permitan contrastar genéticamente el ADN de los tres estudiantes de cine con los de sus familiares.



“Un servidor en ningún momento he dicho que en la finca 3 donde se encontraron los tinacos no se hayan disuelto los cuerpos de las personas, como se ha asentado en las declaraciones de las dos personas detenidas. Lo que he dicho es que nosotros como instituto científico no hemos encontrado pruebas que nos permitan corroborar el ADN de los jóvenes de entre los residuos de esos contenedores”.

En la edición jueves, EL OCCIDENTAL publicó que “El director del Instituto, Luis Octavio Cotero Bernal, detalló que en los tinacos asegurados en la casa de la calle Amapola, de la colonia Rancho de la Cruz, en Tonalá, sólo había ácido, sin restos humanos que puedan ser confrontados genéticamente con muestras de los familiares de los tres estudiantes y con ello comprobar científicamente que los cuerpos de los jóvenes fueron disueltos en esos tinacos con químicos: ‘Nunca se ha dicho que se hayan encontrado restos.

En los tinacos no se encontró ni un resto de nada. En uno de ellos se encontró solamente ácido, pero sin ningún elemento de nada, ácido puro. No hemos tenido ni grasa siquiera de cuerpos, porque ese ácido es exageradamente corrosivo y todo lo que son células lo destruyen’”, expresó.

Ante los medios comunicación el titular de Ciencias Forenses agregó que la investigación no está cerrada y que se sigue analizando más objetos de prueba que, dijo, pudieran aportar información para el esclarecimiento, “Es fundamental aclarar que esta investigación sigue su curso y no está cerrada, se están haciendo el análisis de decenas de pruebas que todavía pueden arrojar datos importantes para el esclarecimiento de los hechos”.

Cotero Bernal detalló lo que provoca el ácido sulfúrico (en el que presuntamente fueron disueltos los jóvenes según las declaraciones de los detenidos) en las personas, lo que complica la labor de los especialistas en analizar las sustancias para tratar de identificar indicios que puedan ser sometidos a una confronta de ADN.

“Debido a lo corrosivo de esta sustancia la molécula de ADN se rompe y en estas condiciones es imposible obtener algún perfil genético. El ácido sulfúrico encontrado en la casa tres, era una concentración del 98% que es el grado más alto en el que se comercializa, el cual fue combinado con agua, lo que potencializa la corrosividad y el grado de destrucción del organismo. Son estas circunstancias las que hacen que la labor de los especialistas lleve a un más tiempo para el estudio de las pruebas”.

Recordó que en la casa de la calle Lechuza número 8991, de la Colonia Pinar de las Palomas, identificada como la casa 2, se localizaron manchas de sangre, cuyo perfil genético corresponde al de Jesús Daniel García, de acuerdo al resultado positivo de la confronta con las muestras de sus familiares.



Agregó que las gotas de sangre localizadas en unos aros aprehensores, encontrados en la casa de la calle Amapola de la Rancho de la Cruz, identificada como la casa tres resultaron positivas las pruebas que se conformaron con los perfiles genéticos de los familiares de Marco Francisco García Ávalos.

Reconoció que hasta el momento no se han encontrado indicios que correspondan al perfil genético de Javier Salomón Aceves Gastélum, pero señaló “que la Policía Científica Federal que está colaborando en la investigación. Está realizando otras pruebas adicionales a las hechas” por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Estudiantes de cine fueron asesinados por Cártel Jalisco Nueva Generación

El 19 de marzo, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación privaron de la libertad a los estudiantes de cine, Javier Salomón, Daniel y Marco, cuando se dirigían a sus casas después de haber hecho unas filmación en una casa, en la colonia Los Amiales, en Tonalá.

Posteriormente, según las declaraciones de los dos detenidos, los llevaron a otra casa en la que los victimaron y después lo trasladaron a otra finca, en donde los disolvieron en ácidos.

Fueron disueltos en ácido

El 23 de abril, la coordinadora del laboratorio de genética del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Karina Hernández, detalló que “en el laboratorio de genética analizamos muestras biológicas recolectadas de diferentes lugares de Jesús Daniel y durante el transcurso de los análisis posteriores también se localizó material biológico de otro indicio de Marco García”.

Por su parte, la jefa de la investigación del caso Lizette Torres, informó que “con los indicios localizados y encontrados con los que cuenta la fiscalía nos hacen inferir lógicamente eso (que fueron asesinados y disueltos en ácidos)”.

La Jefa de Investigación descartó que, según las diligencias, los tres jóvenes tuvieran vínculos con el crimen organizado.