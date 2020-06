Alcalde de Ixtlahuacán acude a declarar a Fiscalía por caso Giovanni

Poco antes de las 12:00 horas, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar compareció ante el Ministerio Público en el área de Visitaduría de la Fiscalía del Estado para declarar respecto de una carpeta de investigación en la que están involucrados policías municipales por el delito de abuso de autoridad, diferente al caso de la muerte de Giovanni López.

El presidente municipal señaló que por motivos de agenda no se pudo presentar el pasado viernes, para declarar por los hechos ocurridos el 5 de mayo, en los que perdió la vida Giovanni López a manos de sus policías.

"Les pido una disculpa, el viernes no les pude notificar por qué no pude estar aquí, por motivos de agenda debido a la premura, en tiempo y forma me avisó el Ministerio Público. Una disculpa por no avisarles que no iba a estar aquí, pero cuando terminemos de presentarnos y que nos digan para qué somos requeridos platicamos".

El munícipe llegó acompañado de su abogado. Le tomaron la temperatura y le pusieron gel como parte de los protocolos sanitarios.

Se registró en el módulo de reingreso y, posteriormente, entró para rendir su declaración.