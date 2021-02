Alice y María Fernanda desaparecieron en Ciudad Juárez tras tomar un taxi de aplicación

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Dos adolescentes son buscadas desesperadamente por amigos y familiares, quienes a través de redes sociales piden el apoyo a la ciudadanía para localizarlas.

De acuerdo a la información que se ha difundido en redes sociales, las jóvenes Alice Realivázquez y María Fernanda Roque Rodríguez, de 15 y 16 años, se encuentran desaparecidas desde el viernes por la tarde.

Familiares argumentaron que la última vez que se supo de ellas dijeron que andaban en plaza Las Torres, sin embargo, desde entonces desconoce su paradero.

"Aun no es localizada, por favor no hagan caso de que ya fue encontrada, son mentiras, en cuanto se encuentre yo publico que ya fue encontrada, mientras no hagan caso a personas que solo estorban", señaló la publicación difundida por el usuario Israel Realyvázquez, hermano de una de las jovencitas desaparecidas, durante la mañana de este sábado.

El hermano de la joven desaparecida afirmó que la última vez que tuvo contacto ellas fue cuando avisaron que tomarían un taxi por aplicación después de estar en el centro comercial.

En caso de que la ciudadanía cuente con información al respecto, puede comunicarse a través de redes sociales www.facebook.com/israel.realivazquez, o bien a los números de teléfono 6567598549 o 6565966469.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Alice es de Ciudad Juárez, mide 1.70 centímetros; tez trigueña clara; complexión regular; cabello abundante, lacio, castaño; ojos café oscuro y cara ovalada. Como señas particulares tiene un tatuaje en la clavícula izquierda con letras árabes en color rosa.

María Fernanda es de origen extranjero, mide 1.56 centímetros; tez trigueña clara; complexión regular; cabello lacio, castaño claro; ojos café oscuro; cara ovalada. Señas particulares: lunares en pecho del lado izquierdo.

Se activa #ProtocoloAlba, ayúdanos a localizar a Alice Realivazquez Mancillas.



- RT y bríndanos cualquier información, que pueda ser útil para dar con su paradero.#JuárezIndependiente pic.twitter.com/HPbf15hq8z — Ciudad Juárez (@MunicipioJuarez) February 1, 2021 Se activa #ProtocoloAlba, ayúdanos a localizar a María Fernanda Roque Rodríguez.



- RT y bríndanos cualquier información, que pueda ser útil para dar con su paradero.#JuárezIndependiente pic.twitter.com/eHeCFrj1ph — Ciudad Juárez (@MunicipioJuarez) February 1, 2021

