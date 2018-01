AMLO, algún día estarás con Duarte en la cárcel: Yunes

Xalapa, Ver.- Nuevamente el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares retó al precandidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social) a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, a debatir hoy a las 17 horas en Álamo.

Al concluir su recorrido por la zona norte del estado el mandatario estatal envió un mensaje a López Obrador.

“Me acabo de enterar y acabo de ver un video del loco López Obrador que no deja de pensar en mí. Yo no sé, este señor me trae en la mente todo el día. Este loco vuelve a lo mismo. Se vuelve a meter con mis hijos, a decir que la monarquía, a decir que la candidatura”, dijo.

A manera de cuestionamiento Yunes Linares manifestó: “Yo le quiero preguntar al loco, nuevamente, él tiene tres hijos varones mayores, tres hijos mayores de edad, ¿en qué trabajan tus hijos, loco?”.

Aseveró que los hijos del dirigente de Morena son “vividores” como él.

“Les pagan de Morena, les pagan de dinero del gobierno, loco. Eso lo sabes tú, no trabajan en nada, son vividores como tú. No tienen ni oficio ni beneficio”, expuso.

Manifestó que salió un aliado de López Obrador a defenderlo, con lo cual, aseveró, confirma que Javier Duarte financiaba, le daba dinero al López Obrador para sus actividades.

“Ya Duarte mandó una cartita, le mandó López Obrador a decirle: ‘sálvame, porque ya Yunes va a enseñar los papeles’. Pues órale loco, no andes buscando salvación con Duarte, con tu cómplice. Vamos a vernos mañana en Álamo.

Ahí voy a llegar, voy a estar temprano en Chicontepec anunciando una carretera, la carretera de Chicontepec a San Sebastián. Tú vas a estar ahí también con tus discursitos y tus tonterías y después nos vamos a ver en Álamo, donde voy a arrancar la obra de un puente de 200 millones de pesos, y tú vas ir a lo mismo, a seguir gastando dinero de los mexicanos”, manifestó.

Le recordó que lo espera a las 17 horas en Álamo. “Loco, no le saques, rajón. No acudas a Duarte para que te defienda. Yo aquí ando, chambeando todo el día, tú ahorita debes estar durmiendo en algún hotel de lujo como lo acostumbras, a costilla de los mexicanos, porque no trabajas, loco, te dedicas solamente a generar problemas; quieres destruir al país. Eres un peligro para México, loco, tú y Duarte; le vas a hacer compañía algún día”.

Y agregó: “Ahí nos vemos después. Voy saliendo de Papantla, tengo que llegar a Poza Rica, a una reunión con empresarios. Voy a terminar como a las 11 o 12 de la noche, pero estoy feliz de la vida. La gente está encantada con este nuevo gobierno, con un gobierno del cambio”.

Duarte envía carta: jamás di instrucción para otorgarle recursos públicos a AMLO

Ayer por la noche el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer en su cuenta de Twitter un fragmento de la carta enviada por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, desde el Reclusorio Norte de México.

“Durante mi administración jamás di instrucción alguna para otorgarle recursos públicos al partido donde milita el Sr. López Obrador” señala la misiva.

Posteriormente en su programa nocturno el periodista leyó la carta completa, con fecha 10 de enero, que en uno de sus párrafos señala “No conozco al señor Andrés Manuel López Obrador ni personalmente ni por cualquier vía de comunicación, y, lo más importante, durante mi administración jamás di instrucción alguna para otorgarle recursos públicos al partido donde milita el señor López Obrador”.

El exmandatario señala que las acusaciones del gobernador Yunes Linares carecen de sustento y sólo existen en su imaginación:

“Le recuerdo a Yunes que durante las elecciones presidenciales del 2012 López Obrador quedó en tercer lugar en Veracruz y en las elecciones federales de 2015 el partido Morena obtuvo el triunfo en dos de los 21 distritos federales electorales y el 2016 su candidato al gobierno del estado quedó en tercer lugar. Muy por el contrario, bajo el mandato de Yunes Linares, Morena gobierna los principales municipios del estado. LES PIDO QUE NO ME METAN EN SUS PLEITOS”.

Duarte dio así respuesta a las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en las que asegura que su antecesor apoyó con recursos públicos al partido de Morena.