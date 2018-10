Ante la violencia imponen retenes en Playa del Carmen

Quintana Roo.- Ante la violencia desatada en los últimos días en Playa del Carmen, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, pidió comprensión y colaboración a la ciudadanía con la colocación de retenes y la revisión que se realiza en los mismos, los cuales, aceptó, violan las garantías individuales, “pero es por protección social”.



A cinco semanas del “albazo” cometido por la anterior administración con la entrega del Centro de Control, Cómputo y Comando (C4) de la policía municipal al Gobierno del Estado -cuyo proceso aún no concluye- y en medio de una crisis de inseguridad que desencadenó la violencia, la alcadesa pidió a la población evitar salir de sus casas al entrar la noche.

“No me ayudan mucho si me están quitando el C-4. Yo le pido a la sociedad que si estamos pasando un momento oscuro en el tema de seguridad, se cuide mucho, se mantenga comunicada. Quienes ya no tengan nada qué hacer después de las 6 ó 7 de la noche, que ya no salgan de su casa”, dijo.

En un video difundido por Noticaribe, Beristain Navarrete recordó que el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló que se debe reforzar la seguridad en los municipios, por lo que reconoció la colocación de retenes, en los que agentes piden a la gente salir de sus vehículos para la revisión de las unidades.

“Es tan fuerte la encomienda que tenemos de cuidar la seguridad, que sí estamos haciendo esa acción en las que se violan las garantías individuales, pero les pido por favor que cooperen a las familias, no es para molestarlos, es para protegerlos”, indicó.

Pidió a la población que cuando vea a la policía haciendo un llamado para este tipo de revisión de vehículos, bolsas y motocicletas, bajen del vehículo y colaboren con nosotros, porque “tanto nos duele lo que está ocurriendo, que ya tuvimos que tomar ese tipo de medidas”, apuntó.

La seguridad, subrayó la alcaldesa, quien rindió protesta el pasado 30 de septiembre, “es lo más importante para este gobierno”.

La presidenta municipal informó que su gobierno busca que le sea devuelto el C-4, el cual fue entregado al Gobierno del Estado durante los últimos días de su antecesora, Cristina Torres.

En ese momento, ya como alcaldesa electa, Laura Beristain denunció “la violación a la autonomía municipal al indicar que el C-4 forma parte de la Dirección de Seguridad Pública local, como lo indica el Artículo 92 de la Ley de Municipios”.