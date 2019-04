Reprocha Iglesia falta de estrategia contra la violencia en Veracruz

Xalapa, Ver.- La Arquidiócesis de Xalapa expresó que la alegría de la comunidad cristiana por las fiestas de la pascua se contrasta lamentablemente con otra realidad que lastima y llena de miedo a la sociedad, como es el ambiente de muerte que está presente de forma innegable en toda la entidad veracruzana.

A través de su comunicado apuntó que como una gran loza que no se ha podido remover de las espaldas de los ciudadanos, la violencia no disminuye y no se observa alguna estrategia que al menos la contenga.

Los índices de muertes, secuestros y asaltos a mano armada se han disparado, "nadie se siente seguro", añadió.

"¡Necesitamos también resucitar, vencer la cultura de muerte que ensombrece los hogares y llena de miedo a los ciudadanos!”, remarcó.

Refirió que se ve con tristeza cómo las heridas de la muerte siguen causando estragos entre la población, cada día van en aumento las víctimas.

"Expresamos nuestra cercanía a todos aquellos que han sufrido a causa de la violencia, a quienes han vivido la pérdida de algún familiar, o a quienes tienen familiares secuestrados o desaparecidos. A las madres que han perdido algún hijo, oramos a Dios para que pronto encuentren el consuelo y la paz", subrayó.

También la iglesia manifestó su solidaridad a todos los que viven esta noche oscura "y anhelamos que pronto llegue la claridad".

Dijo que hacen votos para que la experiencia pascual de la comunidad cristiana impregne el interior y se vea en nuestra vida.

"Que este sentimiento de gozo del primer día de la semana que cuentan los evangelios, esté presente en nuestros pensamientos, en nuestras miradas, en las actitudes y los gestos, en las palabras y en todas nuestras expresiones para que seamos también nosotros testigos de la resurrección", añadió.