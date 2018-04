Asesinan a activista en el municipio de Madera

MADERA, Chih.- Luis Carlos Gutiérrez, líder de la organización civil Madera Unido, fue asesinado a balazos, informó la Fiscalía Zona Occidente.



Su cuerpo fue localizado dentro de un vehículo varado en la carretera de Madera a Nahuerachi, mismo que presentaba impactos por proyectiles de arma de fuego en el vidrio y puerta del conductor.

En el lugar de los hechos personal de Servicios Periciales localizó nueve casquillos percutidos de arma de fuego calibre 7.62 x 39 milímetros.

Mediante un video, en las redes sociales, la activista Susana Prieto informó que el luchador social, perteneciente al grupo de Resistencia Civil de Madera, Luis Gutiérrez, mejor conocido como ‘Lucas el de Madera’, fue asesinado cerca de su domicilio: “por supuesto que hay miedo entre todos los activistas del estado de Chihuahua después de este crimen artero”, dijo.

Mencionó que Mónica Reyes, otra activista del estado, le informó que Luis salió el pasado lunes a la reunión semanal que sostienen los luchadores sociales, sin embargo nunca llegó, y ayer por la mañana su esposa se comunicó con diversos activistas del estado para efecto de que ayudaran a localizarlo.

Destacó que se comunicaron incluso con el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, sin embargo, finalmente apareció, ayer por la mañana, pero muerto.

La última actividad que realizó Lucas fue una colecta de medicamento en Largo Maderal para tratar de ayudar a los usuarios y enfermos de Madera.

"Por supuesto que hay miedo entre todos los activistas del estado de Chihuahua después de este crimen artero", indicó la activista juarense, añadiendo que no está exenta y que quizá para muchos en la sociedad quienes se dicen activistas no son personas importantes, "me extrañaría que no empiecen a despotricar en contra de Lucas y tratar de descalificarlo, ya que si se trata de un homicidio, es porque tenía nexos con el narcotráfico, porque esto es lo que siempre se dice, enlodar a la víctima para justificar el Estado es una constante en el estado de Chihuahua", dijo.



Susana repudió este tipo de actos y envió su pésame hacia la familia del compañero, además indicó que es una convocatoria a los movimientos de resistencia civil del estado para que se inconformen en contra de esta injusticia y que exijan justicia al Gobierno del Estado de Chihuahua, pidiéndoles además que se cuiden todos.