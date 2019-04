Asesinan a reo en la cárcel de Chiconautla

ECATEPEC.- La muerte de un interno recluido en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, la semana pasada, evidenció los resultados de la evaluación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los centros penitenciarios del país, la cual reprobaron cinco de 12 cárceles mexiquenses.

Ayer, en el sepelio del reo asesinado en condiciones misteriosas la semana pasada, su madre exigió que la muerte sea esclarecida, ya que aseguró “desapareció” y un día después lo encontraron sin vida.

Silvia N relató que su hijo Brandon se encontraba recluido en el Centro Preventivo Doctor Sergio García Ramírez, conocido como Penal de Chiconautla, ubicado en la parte alta de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en el municipio de Ecatepec, le comentó que había recibido amenazas de muerte por parte de un custodio, cuya identidad no le fue revelada.

“Desde que mi hijo entro me dijo: mamá ese custodio me trae y ya me amenazó que me va a matar”, dijo la mujer entre lágrimas.

La madre del occiso mencionó que alrededor de las 19:00 horas del domingo 14, un familiar de otro reo con el que su hijo entabló amistad le informó que Brandon se encontraba desaparecido desde las 16:00 horas del sábado y que lo estaban buscando. Silvia señaló que 27 horas después la trabajadora social del penal le informó de la situación.

“A mi hijo lo encuentran a las cuatro de la tarde y lo reportan con trabajo social hasta las siete de la noche para después informar a la casa de mi nuera”, relató.

CÁRCEL PELIGROSA

La CNDH evaluó 12 de las 22 cárceles mexiquenses, obteniendo éstas una calificación global de 6.22 sobre 10. Sin embargo, cinco penales obtuvieron una calificación reprobatoria, incluido el de Chiconautla con 5.49, el penúltimo peor del estado sólo superado por el de Cuautitlán, que fue calificado con 5.06.

MUERTE MISTERIOSA

Silvia relata que hay muchas inconsistencias en la versión que le dieron sobre la muerte de su hijo, por lo que pide a las autoridades una explicación de lo que sucedió y castigo para los responsables.

“Me dicen que murió de ahorcamiento y ya cuando lo ahorcaron, ya lo habían matado, lo picaron para que dijeran que había sido una riña. Me informan que apareció a las cuatro de la tarde en la íntima, estaba como en un rincón, como que lo metieron, como que lo escondieron para que no lo vieran”, relató la desconsolada madre.

El cuerpo de Brandon fue localizado en el área de visitas conyugales. En la necropsia, el médico legista determinó que murió por asfixia, aunque el cuerpo también presentaba heridas de un arma punzocortante.

El área de comunicación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México dio a conocer que el agresor ya había sido localizado y que el homicidio pudo haber ocurrió por problemas personales.

DE PANZAZO

El Estado de México se ubica entre las 21 entidades que obtuvieron calificaciones aprobatorias en sus cárceles de entre 8.0 y 6.0 puntos, pero destacan las evaluaciones negativas de los penales de Nezahualcóyotl-Bordo de Xochiaca (5.90), Tlalnepantla (5.84), Almoloya de Juárez (5.74), Ecatepec (5.49) y Cuautitlán (5.06).

Las malas condiciones en las penales son responsables del crecimiento de la violencia en su interior, como lo demuestra el registro de 44 asesinatos en 19 meses, así como las 26 riñas y 199 agresiones que dejaron al menos 316 lesionados durante 2018, de acuerdo con datos del portal de transparencia del gobierno estatal.