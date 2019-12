Asesinan al ex alcalde de Cortázar, Guanajuato

Fue asesinado a balazos el ex alcalde de Cortázar, Guanajuato, Hugo Estefanía, la noche de este sábado; su esposa, la ex diputada local Alejandra Torres Novoa y un hermano del ex edil resultaron heridos.

Unos minutos antes de las 9:00 de la noche se tuvo el reporte de un ataque a balazos en Transportes Estefanía, empresa del ex perredista.

Política Hugo Estefanía deja de ser consejero nacional y estatal del PRD en Guanajuato

Se supo que fue trasladado de emergencia al Hospital Guadalupano en ese municipio en donde perdió la vida. Mientras que su esposa fue llevada al hospital MAC, en Celaya.

Filtran audio entre exalcalde de Cortazar e integrante de cártel de Santa Rosa

En marzo pasado, se filtró un audio donde conversan el ex alcalde de Cortazar Hugo Estefanía y Noel Lara “El Puma”, operador del Cártel Santa Rosa de Lima.

En dicha llamada, Estefanía y Noé Lara "El Puma" platican sobre la millonaria suma de dinero que se puede obtener de manera "limpia" con el manejo de los municipios.

Durante la conversación salen a relucir nombres como el del actual alcalde de Villagrán, Juan Lara; del tesorero del mismo municipio y del alcalde de San José Iturbide.

“Sin conocer el video, pero creo que es importante que empecemos a reflexionar, voy a darles chamba a los diputados en una posible reforma electoral; hay que blindar a los partidos políticos en las próximas candidaturas, para que no se vean influenciadas con dinero ni con presiones del crimen organizado, esto es una buena oportunidad para replantearnos como partidos políticos a quienes mandamos de candidatos, cómo blindamos que no estén financiados por grupos criminales y creo que esto da pie a una reforma electoral en el estado de Guanajuato”, comentó el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.