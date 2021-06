Atacan a tiros a Erika Briones, candidata de Villa de Reyes, San Luis Potosí

La candidata de la coalición PRD- PAN a la presidencia municipal de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez, sufrió un atentado en las actividades de cierre de campaña.

En videos se observa a la aspirante asustada y con lágrimas en el rostro, instantes después de haber sido amedrentada presuntamente por hombres armados.

La alcaldesa con licencia, Erika Irazema Briones Pérez, era acompañada por su hijo menor rumbo a su cierre de campaña.

Narró que saliendo de su domicilio en la comunidad de Pardo, Villa de Reyes, fue impactada por una camioneta inmediatamente descendieron civiles armados, a pesar de que era custodiada por elementos de la Guardia Nacional quienes no hicieron absolutamente nada para defenderla.

En sus redes sociales manifestó que este tipo de violencia no puede estar pasando y mucho menos que las autoridades solapen este tipo de situaciones "no puede ser que las autoridades estén con este tipo de gente - no específica de quién se trata - y no vamos a cancelar nuestro cierre de campaña, ahí voy a estar primeramente Dios, refrendando el compromiso con la gente porque no se vale que quieran hacer esto que quieren asustar e intimidar".

En uno de los Videos se escucha a la alcaldesa con licencia decir que van por ella y que "esto no se va a quedar así"

En un segundo video gente de su equipo de campaña solicita el apoyo y la intervención de las autoridades de seguridad, en especial de la Guardia Nacional.

La alcaldesa con licencia, quien busca su reelección denunció que desde hace dos meses ha sido víctima de violencia, ha recibido amenazas asegurando que le matarían a su hijo. Sostuvo que en la comunidad de El Rosario, Villa de Reyes, integrantes de su equipo de trabajo también fueron amedrentados incluso hubo balazos.

"Yo sufrí una campaña de violencia política de género, que dejen que la gente vote por quien quiera, no quieran inhibir a la gente con estos juegos sucios, que reconozca el PRI que perdió en Villa de Reyes, que la gente no los quiere, que los detestan, no van a llegar al poder, para eso quieren el poder, para este tipo de cosas, no lo vamos a permitir".

