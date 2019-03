Audio revela red de políticos ligados al cártel Santa Rosa de Lima

CORTAZAR.- Hugo Estefanía, exalcalde de Cortazar, Guanajuato, propuso a Noel Lara Belman El Puma, presunto operador del cártel Santa Rosa de Lima, "recuperar" el dinero de obras públicas y "bisnes" de gobiernos municipales e incluso la ruta para enfilarse como candidato en la elección de 2024 al gobierno de Guanajuato, de acuerdo con un audio difundido en redes sociales.

Estefanía dice además haber hablado con Juan Lara Mendoza, actual alcalde de Villagrán, y quien ha negado todo vínculo con el crimen organizado, para "hacerles el paro" y bajar recursos "limpiecitos", en una conversación con él, previo a que Lara asumiera el cargo.

"Yo te digo cómo manejes, porque hay un chingo de recursos que se tienen que bajar sin broncas (…) del fondo uno, del fondo dos, yo traigo cuánto le va a llegar, cuánto le llegó, cómo hacerle. Viene un fondo para lo del huachicol que traen ahorita.

Viene un fondo para compra de armamento, ahí es un bisnesote", se escucha en el audio con El Puma, en el que se mencionan cantidades de dinero adquirido de manera "limpia" a través de cargos políticos en municipios como Villagrán, Cortázar y Acámbaro.

El exalcalde afirma también que ya limpió el partido al que pertenece, el de la Revolución Democrática, por lo que asegura que será el candidato en la próxima elección de gobernador luego de la salida hace unos días de Baltazar Zamudio Cortés como presidente del organismo, tras un acuerdo nacional mediante el cual había extendido su liderazgo aún pasado el proceso electoral.

"Me ruegan que me vaya a Morena, pero yo ya tengo una posición en el PRD, yo lo limpié, ya me quedé con él, sé que podemos meter ciudadanos que ganen, por eso quería platicar contigo, decirte aquí se puede, aquí no se puede, y hacer que esto crezca para buscar la gubernatura". También se comentan los hechos de los últimos días en la zona, como el bloqueo de carreteras y la quema de vehículos, sobre los que Noel afirma que los vehículos fueron quemados por elementos de Marina, por lo que asegura todo fue una cortina de humo.

El Puma señala que sólo de obra pública por parte del municipio de Villagrán, donde el alcalde es su tío, ya tiene en su bolsa 30 millones de pesos, a través de los proyectos que se le dan para trabajar, asegurando que "la política es el dinero más seguro que puede haber", por lo que le menciona a Estefanía que si le dan obras ya tendría más dinero y ambos serían beneficiados.

Durante la conversación salen a relucir nombres de otras personas en puestos públicos, como “Lalo”, haciendo referencia al tesorero de Villagrán, así como al alcalde San José Iturbide, Genaro Zúñiga, de quién incluso El Puma comenta "yo lo traía cargando garrafas”, para luego afirmar que requiere de unos 30 millones de pesos para "recuperar" Celaya, Juventino Rosas, Villagrán y Cortázar.

REFORMA ELECTORAL

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, dijo ayer que aún no tenía conocimiento del audio, indicó que se abrirá una investigación e hizo un llamado a los diputados del Congreso local para realizar una reforma electoral.

“Sin conocer el video, creo que es importante que empecemos a reflexionar, voy a darles chamba a los diputados en una posible reforma electoral; hay que blindar a partidos políticos en las próximas candidaturas, para que no se vean influenciadas con dinero ni con presiones del crimen organizado”, comentó Sinhue.