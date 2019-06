Aureoles acusa manipulación en video de tortura del caso Ayotzinapa

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo afirmó que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa ha estado “terriblemente manoseado” y cuestionó el hecho de que hasta ahora se de a conocer el video en el que se escucha al subsecretario de seguridad estatal al participar en actos de tortura.

En entrevista con algunos medios de comunicación locales, el mandatario reconoció la labor de Carlos Gómez Arrieta, de quien está mañana se confirmó la separación de su cargo como subsecretario de seguridad y cuestionó el origen del video que afirma es del 2014.

En ese sentido acusó que el caso se ha visto intervenido por autoridades federales, estatales, expertos forenses y medios por los que señala que es casualidad que se filtre hasta ahora, además de cuestionar

"Cuántos no habrá involucrados en ese tema de revisión de Ayotzinapa. Que a mí me sorprende que lo estén manejando de esa manera, lo hayan armado y luego lo hayan subido a través de una cuenta creada exprofeso para ello, piensan que uno no se da cuenta pero sí", dijo Aureoles.

Por ello aseveró que la separación del cargo del ahora ex funcionario se dio solo como una muestra de congruencia de la transparencia y aportación que ha comprometido el gobierno del estado, lo que no significa que “demos por bueno el video", afirma.

"Yo le reconozco al comandante Arrieta su valor y determinación, para ante un refrito de un video, que por cierto se ve muy armado. Lo que queremos los mexicanos es saber que es lo que pasó no estar difundiendo materiales para distraer la atención de la gente, los que queremos saber y conocer la verdad", señaló el mandatario.

Dijo además que no se especulaba acerca del origen y responsabilidad del video pues reiteró que la separación del cargo del funcionario es solo “para que no crean que s esconde acá tras el cargo publicó que ha desempeñado desde el inicio de la administración”.

