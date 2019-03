Balazo de Marinos a pescador no fue accidental: Sunshine Rodríguez

Sunshine Antonio Rodríguez, pescador de San Felipe, Baja California, aseguró que el hombre que ayer fue herido durante el enfrentamiento con marinos, no recibió un balazo como se había dicho, sino que fueron cuatro.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Sunshine informó que el estado de salud del pescador es grave y aseguró que el balazo no fue accidental.

"No fue accidental, y no fue un balazo el que recibió, le dieron cuatro balazos, dos en la cabeza, uno en la mano y uno en la pierna", aseguró.

Tras el enfrentamiento que se suscitó en San Felipe, afirmó que los pescadores estaban violando la veda, pero indicó que no era la manera de controlar la situación.

"No creo que se la forma, hay protocolos en las mismas instituciones de que no deben utilizar la fuerza si no atacan. Desafortunadamente en todos lados hay buenos y malos elementos, pero la persona que disparó sí es culpable".

Aceptó que algunos pescadores realizaron quema de vehículos, sin embargo, justificó la acción, pues dijo que éstos respondieron al ataque de los marinos.