Caen presuntos asesinos de Mario Olivo, estudiante de la UAT

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que ayer tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Mario Olivo, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Los detenidos fueron identificados como Gilberto “N”, Keren “N” y César Adrián “N”, quienes fueron llevados al Centro de Ejecuciones de Sanciones del municipio de Altamira, como medida cautelar en tanto se definen sus situaciones legales, quedando a disposición del Juez de Control.

Fue gracias a los trabajos de investigación, efectuadas por elementos de la Policía Investigadora que se pudo cumplimentar la orden de aprehensión en contra de los tres implicados en la desaparición y asesinato del estudiante.

De acuerdo a las primeras investigaciones, Mario desapareció el 1 de junio, fecha en la que sus familiares presentaron la denuncia ante la Unidad Especializada en Personas No Localizadas, cuando se dirigía al municipio de Ciudad Madero, acompañado de una amiga.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada dio a conocer que el día de su desaparición, Mario fue invitado mediante engaños para acudir al mercado de Ciudad Madero, lugar del que nunca regresó.

A través de redes sociales, familiares y amigos de Mario difundieron la noticia para poder recabar información o algún dato que los ayudara a localizarlo; sin embargo, después de mes y medio se les informó que lo habían hallado sin vida.

Exigen justicia

Alrededor de 50 personas, entre familiares y amigos del joven universitario, acudieron a la Ciudad Judicial en Altamira para apoyar moralmente a los padres de Mario.

Con pancartas y el grito de justicia, los manifestantes exigieron a la autoridad que estas personas sean juzgadas por los delitos que cometieron y paguen por haber arrebatado la vida de este joven universitario.

Por su parte, José Mario Olivo Naranjos, padre de la víctima, se sumó a las exigencias y pidió castigo ejemplar para estas tres personas, "lamentablemente a mi hijo le arrebataron la vida, se me informó hoy por la tarde sobre la muerte de mi hijo, no tengo conocimiento de donde fue encontrado, pero sí, ya lo identifiqué. Seguimos en la lucha y no vamos a parar, mi hijo siempre estuvo orgulloso de mí y hasta el final va a estar orgulloso del padre que tiene, estamos de pie y seguimos en la lucha para que mi hijo tenga justicia pues nadie merece que le arrebaten la vida, pues únicamente quien puede hacerlo es Dios", dijo visiblemente consternado.

Al borde del llanto agradeció a todos los amigos de Mario,"de corazón muchas gracias a todos los amigos de mi hijo, lamentablemente Dios no lo devolvió de la manera que lo quisiéramos, pero finalmente ya tenemos a mi hijo con nosotros, agradezco a toda la ciudadanía todo el apoyo que hemos tenido, así como de nuestro Gobernador, también a la licenciada Almanza, muchísimas gracias por el apoyo, ellos han estado muy al pendiente de todo esto y finalmente lo que queremos ahorita es justicia para que esto tenga ya tenga un final, ya nos arrebataron a nuestro hijo ahora lo que queremos es justicia", puntualizó.