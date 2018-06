Candidata de Morena a edil en Chiapas denuncia atentado en su contra

Tapachula, Chis.- La aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Tuxtla Chico, Deysi González Aguilar, denunció intimidación y amenazas de muerte de las que sido objeto días antes de las elecciones del 1 de julio.

La candidata de 28 años, refirió que durante un mitin el pasado domingo en la comunidad Talismán, puerto fronterizo con Guatemala, varios sujetos encapuchados a bordo de motocicletas merodearon por el sitio.

La situación se complicó cuando al transitar por la carretera internacional Tapachula- Talismán, una camioneta Tacoma, sin placas y vidrios polarizados, se acercó al vehículo en el que ella y su equipo de campaña viajaban.

Sostuvo que los sujetos que venían a bordo en la camioneta bajaron los cristales y apuntaron con armas, situación que alarmó al chofer que tuvo que escapar por calles de la población aledaña.

La candidata de Morena se refugió en la casa de campaña, hasta donde los siguió un sujeto a bordo de una motocicleta que después se retiró del lugar.

“Eso no nos detendrá, el movimiento seguirá avanzando, nuestros opositores están utilizando estas prácticas, ya que en días posteriores siguieron intimidando”, señaló.

Dijo que en los eventos siempre se pasean hombres en motocicleta, con la intención de intimidar.

“Tengo temor que algo me ocurra y que se sepa que se están atentando contra mi vida, a pesar de que soy mujer no me van a parar”, dijo Deysi González.