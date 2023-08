Castigo para agresor en Subway de SLP podría incrementarse por ser conocedor de artes marciales

Intento de homicidio o ataque peligroso, pero con la agravante de que la víctima es un menor de edad, es el delito que estaría enfrentando el peleador y profesional de las artes marciales que atacó a joven estudiante en un restaurante de comida rápida en San Luis Potosí.

“Es un arma mortal”, aseguró el abogado José Álvaro Candia al expresar su opinión sobre el caso, que llegó a alcances nacionales y lamentó además la actuación tardía de las autoridades responsables de su detención.

Fernando "N" ha sido identificado como el agresor del menor al interior de la cocina de un establecimiento de franquicia ubicado en la avenida Rutilo Torres, aparente porque no se le atendió de inmediato.

El abogado destacó que de haber sido detenido posterior a los hechos pudo haber obtenido el beneficio de la libertad bajo fianza, pero como está en fuga ya no puede gozar de ello. “Es un cobarde, escapó y no armó una defensa jurídica; no ha dado la cara porque sabe lo que hizo”, aseveró.

Justicia Fiscalía de SLP tiene ubicado el domicilio del agresor de empleado menor de edad en un Subway

A primera vista, explicó, el ataque podría calificarse como un ataque peligroso, pero debido a la debilidad de su víctima el caso podría clasificarse como intento de homicidio. Además, por la condición y sus aparentes conocimientos en artes marciales, se le debe considerar como un arma mortal.

Esto es, que sabe dónde inferir lesiones y por si fuera poco, aparentemente es una persona del derecho conocedora y, evidentemente, sabe que con determinadas acciones se incurre en un delito.

En su opinión como abogado, Candia citó también que evidentemente hay especulaciones de todo tipo en torno al caso y a la figura del agresor, por lo que urgió a las autoridades a actuar, proceder a su detención.

Según el artículo 138 del Código Penal del estado de San Luis Potosí, quien infiera lesiones que pongan en peligro la vida se le impondrá una pena de uno a seis años de prisión y sanción pecuniaria de cien a seiscientos UMAs, sin perjuicio de otras sanciones que le correspondan.

Asociación de Artes Mixtas niega vículo con el agresor

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la Asociación Potosina de Artes Marciales Mixtas APMMA A.C. informó que el agresor del joven trabajador no está afiliado ni pertenece a ninguna escuela de esa disciplina.

Daniel Solórzano Fernández, presidente de la Asociación Estatal, es quien firma el comunicado que emitieron luego de conocerse la golpiza que propinó el hombre identificado como Fernando "N" que practica las artes marciales mixtas.

"Aclaramos que el agresor no está afiliado a nuestra Asociación y no pertenece a ninguna escuela afiliada, ni en proceso de ello. Además no representa los valores sobre los que se construye nuestra disciplina y que fomentamos en los atletas. Refrendamos nuestro compromiso con la juventud buscando favorecer la salud, el desarrollo de las capacidades físicas, motrices y cognitivas, así como fomentar la disciplina inherente a las artes marciales", dijo.

Cabe mencionar que también la Asociación de Lima Lama de San Luis Potosí se pronunció al respecto, pues circuló en redes sociales una fotografía del agresor con Ricardo Robledo Montagner, presidente de la Asociación de Lima Lama de San Luis Potosí.

"Por este medio me permito informar que el hecho de conocer al señor Fernando Medina, no quiere decir que tenga información sobre su paradero. Por lo que la comunidad artemarcialista solicita su comprensión y abstención de enviar mensajes al gremio", dijo.

