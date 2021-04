Catean casa de Tirso Esquivel, candidato a presidencia municipal de Puerto Morelos

Puerto Morelos.- Personal de la Fiscalía General del Estado ingresó desde temprano al domicilio de Tirso Esquivel, candidato de “Fuerza por México” a la presidencia municipal de Puerto Morelos, para efectuar un cateo, sobre el cual la dependencia se mantiene hermética.

Tirso Esquivel, quien apenas celebró su cumpleaños hace tres días, al parecer tenía planeado hoy un convivio con ese motivo en su casa, en el fraccionamiento Palma Grand de este municipio.

Contactado, el exfuncionario municipal y hoy candidato, se negó a confirmar o desmentir esta diligencia, o el motivo de la misma.

Agentes de la Guardia Nacional mantienen una vigilancia en el perímetro, en tanto los ministeriales revisan el interior de la casa.

No se descarta que esta diligencia tenga relación con el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, ex secretario de Desarrollo Social y ex aspirante a la presidencia municipal el Partido Verde.

Días después de ocurrido el homicidio una nota del periódico Reforma vinculó directamente a Esquivel Ávila.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado el motivo del cateo por parte de la Fiscalía General del Estado.

Tirso Esquivel fue secretario municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, y fue despedido en diciembre del año pasado, mientras convalecía por Covid-19.

En tanto que el ayuntamiento de Puerto Morelos señaló en su momento que ya estaba pactada su separación, pues él buscaría una candidatura.