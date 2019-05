CJNG habría entregado juguetes en Veracruz el Día del Niño

Boca del Río, Ver.- Luego de que presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entregó juguetes con motivo del día del niño en municipios de las altas montañas tal como se difundió en redes sociales, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez indicó que se iniciaría una investigación.

Dijo que, aunque se habla de 15 municipios donde se realizó la entrega de los juguetes a niños de la zona centro, en realidad solo fue uno y prefirió no revelar cual.

“Bueno, que podemos decir, es lamentable que suceda eso, no hay más opinión (..) pero no hubo muchos municipios, fue un solo lugar y extrañamente la delincuencia difunde esas fotos y algunas personas las toman, vamos a averiguar con qué contactos tiene porque ahí no había policías, ¿de dónde tomaron las fotografías?, ¿En qué municipio fue?“ Eso vamos a investigar, ¿ustedes saben no?, yo si sé, pero no voy a entorpecer la investigaciones.”

En redes sociales circulan varias fotografías donde se aprecian niños de escasos recursos presumir sus juguetes, todos una nota de felicitación por la fecha

Porque todos llevamos un niño dentro, feliz Día del Niño les desea Cártel Jalisco Nueva Generación

