Colectivos del país buscan respuestas en trailer de la muerte

Jalisco.- Colectivos que buscan a personas desaparecidas de diferentes estados del país llegaron a Guadalajara para hacer un plantón frente a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a fin de buscar a sus seres queridos, entre los 273 cuerpos que deambularon en un tráiler refrigerador el pasado fin de semana por diferentes puntos del sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre las presentes se encuentra Yadira González de Querétaro, quien busca a su hermano Juan González Hernández desde hace 12 años.

“Al conocer la lamentable noticia, dije, tenemos que estar presentes porque no sabemos nosotros en realidad en dónde está nuestra gente, en donde pueda estar nuestra gente. Desaparecieron en Querétaro pero pueden estar en cualquier parte de la República”.

Ella forma parte del colectivo desaparecidos Querétaro, que trabaja con la Brigada Nacional de Búsqueda en fosas clandestinas.

Beatriz Torres llegó de Veracruz para buscar a su hijo Manuel Amante Torres desaparecido en Autlán de Navarro, Jalisco, en diciembre del año pasado. Vino a pasar las fiestas de fin de año con la familia de su novia.

“Me doy cuenta del tráiler la semana pasada, me hace un comentario una compañera, y le dije no es posible posteriormente ya lo empiezo a ver en redes sociales y dije, esto no lo podemos vivir, no lo podemos tolerar”.

Los colectivos exigen respeto y trato digno a los cuerpos no identificados así como una correcta clasificación forense de los mismos y la verdad a sus familiares, así lo señaló Guadalupe Aguilar presidente del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco.

“La sociedad ha perdido toda la confianza en las instituciones y sus dirigentes, es por ello que instalamos en este momento un plantón que no lo vamos a quitar hasta tener la certeza que se cumplan nuestras peticiones”.