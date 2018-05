Colectivos de familiares desaparecidos encuentran dos fosas clandestinas en Nayarit

Tepic, Nayarit.- Tal y como se había previsto, en el predio denominado “La Saucera”, ubicado en el ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, en donde a mediados de mayo reportaron la localización de restos óseos, los colectivos de familiares de desaparecidos, tras una búsqueda intensiva en esta zona, el sábado pasado dieron con dos fosas clandestinas más, en la que la Policía Investigadora y del Centro Científico de Comprobación Criminal Certificador de la Fiscalía General de Nayarit, están trabajando en el procesamiento.

El Occidental informó que la vocera del colectivo “Por Nuestros Corazones”, Rosa María Jaras Montes, fue quien explicó que en uno de estos entierros, encontraron cinco cuerpos, sin embargo en el otro apenas están iniciando las labores, estimando que sea este viernes, cuando culminen. Ellos por su parte seguirán con la búsqueda en esta área, dado que creen que este lugar era el cementerio particular de los sicarios, puesto que los cuerpos se encontraron a escasos 100 metros de la casa de seguridad, en donde, afirmó, hasta el momento no se ha recogido un solo objeto de los que se encuentran en la vivienda, para ser analizado, pese a la petición que se hizo.

La exhumación, indicó la madre, se ha hecho adecuadamente y siguiendo la normatividad en la materia, así que en este sentido, no tienen queja alguna, pero en donde no ven apoyo por parte de la Fiscalía General es en la búsqueda de los cuerpos, pues dado a que la dependencia no hace nada en este sentido, no les ha quedado más remedio que llevar a cabo esta labor, que claramente no les corresponde, pero que si no lo hacen ellos, nadie más lo hará, por lo tanto lo único que hace la Fiscalía es extraer los cuerpos y resguardarlos.

Para la búsqueda, comentó que se organizan por grupos y es así como han venido operando, pero los hallazgos no sería posible, sin la información que la misma ciudadanía de manera anónima les han hecho llegar, ante ello, solicita a los nayaritas, que si tienen conocimiento de algún panteón clandestino, de inmediato les avisen, recordando que no preguntan nombre, ni detalles del informante.

Para concluir, Rosa María, señaló que en el padrón se tienen más de 600 desaparecidos en todo el Estado, sin embargo no descarta que la cifra sea mayor, ya que hay muchas familias que aun por temor no se animan a denunciar.