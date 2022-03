Congreso de Chihuahua deberá resolver proceso de comunidad equiparable de los LeBarón

El activista Adrián LeBarón, informó que independientemente de lo que resuelva la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tema del reconocimiento de los pueblos equiparables, recaerá en el Congreso del Estado, debido a que la laguna legal se encuentra en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y es el congreso local quien tiene que legislar al respecto.

En este sentido, explicó que los magistrados de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, emitirían como resolución, la instrucción al Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, para que legisle y desahogue el asunto, el cual no sólo beneficiará a la comunidad LeBarón, sino que eso traerá beneficios para todas las comunidades indígenas del estado de Chihuahua.

Adrián LeBarón, mencionó que actualmente se encuentra buscando la forma de acudir a la Sala Regional, con el fin de reunirse con los magistrados, para poder contextualizarlos más a fondo sobre la situación, la solicitud y lo que ellos están buscando y de esta manera la resolución para el Congreso del Estado, salga de la mejor forma y lo más pronto posible.

Asimismo, explicó que también el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, se encuentra realizando lo propio ante algunos legisladores, en su posición como representante de la comunidad LeBarón por parte del Poder Ejecutivo.

El activista hizo énfasis en que una vez que el tema se encuentre en la torre legislativa, se buscará un acercamiento con los coordinadores de los grupos parlamentarios, para que apoyen el proyecto y pueda ser aprobado por el pleno del Congreso del Estado, pues reiteró que una legislación entorno al reconocimiento de las comunidades equiparables, beneficiará a muchas comunidades y pueblos originarios en la entidad.

Los LeBarón podrían ser una Comunidad Equiparable

El término Comunidad Equiparable, el cual buscarán obtener de manera jurídica la comunidad de los LeBarón.

Con el apoyo del Gobierno de Chihuahua, se ha venido acuñando desde el derecho electoral, y éste se adoptó porque se han identificado grupos no indígenas pero que son equiparables, es decir, tienen unidad social, económica y cultural, pero al no ser indígenas no podían acceder al derecho que se otorga a los pueblos indígenas.

Lo anterior lo explicó la catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Claudia Arlett Espino, quien tiene una amplia trayectoria en materia del derecho indígena, y recientemente ocupó la presidencia del Instituto Estatal Electoral.

