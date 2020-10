Narcos asaltan y siembran terror a familia estadounidense en Sonora

Un grupo de hombres armados despojó de su vehículo y pertenencias a una familia estadounidense mientras transitaban por la carretera Caborca-Puerto Lobos, durante el transcurso del día miércoles, quienes narraron lo sucedido a través de redes sociales.

La carretera de Caborca, de nueva cuenta volvió a ser protagonista de hechos violentos perpetrados por el crimen organizado, en esta ocasión, en contra de una pareja oriunda de Estados Unidos, durante su camino por la rúa, donde un grupo de hombres armados los despojaron de sus pertenencias y automóvil.

▶ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

A través de su cuenta personal de Facebook, Natalie Lines Davis, la madre de familia afectada, narró que se encontraba en un hotel, ubicado en Puerto Peñasco, donde fueron resguardados por personas de su país y aprovechó para narrar lo sucedido, pues consideró que habían sido víctimas de algún cártel mexicano.

“Por lo que podemos deducir, debe haber sido alguien esperando en el lado de la carretera buscando la oportunidad perfecta. Habíamos estado viajando en nuestro Toyota Tundra TRD PRO 2017, junto con nuestro tráiler de 20 pies, una bicicleta de montaña de mi esposo, hieleras, así como nuestro equipaje y comida para varios días. Alrededor de las 6:00 p. m. un sedán gris se detuvo junto a la puerta del conductor y un hombre sacó un AK-47 y apuntó directamente a mi marido. Le ordenaron que se detuviera o que le dispararían. Inmediatamente mi marido se detuvo y le ordenaron salir del carro con una ametralladora aun apuntando a su cara”, contó.

After having some time to gather my thoughts, I decided to post my story here. This evening as my husband and I and our... Publicado por Natalie Lines Davis en Miércoles, 7 de octubre de 2020

Asimismo, mencionó que junto a sus hijas se dirigieron hacia un campo cercano, pues uno de los implicados había abordado la unidad, donde les pidió que le entregaran sus teléfonos celulares.

Justicia Aseguran dos tigres de bengala, vehículos de lujo y aves exóticas en Tamaulipas

Gracias a que Mason, su esposo, habla un poco de español, solicitó la ayuda de unos trabajadores de una mina, quienes los auxiliaron y trasladaron a un puesto de avanzada militar mexicano y fueron resguardados en un cuarto, donde pudieron hacer algunas llamadas a sus amistades, pues uno de sus vecinos es un agente activo de la CIA, a quien le brindó toda la información y se contactaron con el Consulado Americano, mismo que manifestó que la ayuda estaba en camino.

La familia logró ser resguardada finalmente en el hotel Resort Las Palomas, donde pasaron la noche en la espera de la llegada del Consulado para narrarle los hechos y agradeció el apoyo de las personas que respondieron su publicación en las redes sociales.

“Mi familia está a salvo, nuestros hijos no fueron llevados, nuestras vidas se prolongaron y recuerdo de nuevo que Dios vive y cuida de cada uno de nosotros. Mañana llegará el Consulado Americano y nos escoltará a casa después de que se abra la frontera”, expresó.

Política Confirma AMLO visita de representante de la DEA

El alcalde de Puerto Peñasco, Ernesto Munro anunció que la familia estadounidense interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, quien manifestó que los hechos ocurrieron en el municipio de Caborca, específicamente en un tramo ejidal de la carretera costera, cerca de Puerto Lobos, por lo que se solicitó la ayuda de traductores y abogados para el seguimiento de la denuncia.

Foto: Cortesía | PESP

“Hoy se presentaron en la dirección de Seguridad Pública Municipal para presentar su denuncia, nosotros los canalizamos al MP del fuero común puesto que el delito de que fueron objeto se presentó en un municipio ajeno que es Caborca, sin embargo les prestamos coadyuvancia con traductores abogados”, aseveró.

"Cuando el asalto estaba pasando, mi hija estaba en Snapchat, no se dio cuenta hasta después que grabó todo en video. Muy estremecedor y muy real", agregó la madre de familia en otra publicación de Facebook.

De igual manera, detalló que se reunió recientemente con el secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, así como con el comisario general de la Policía Estatal, Alfonso Novoa, para analizar las estrategias que se seguirán para mitigar los impactos del crimen organizado, en estas zonas.