Dejan libre al alcalde de Ciénega de Flores, Nuevo León

Por su condición de alcalde del municipio de Ciénega de Flores, Pedro Casas Quiñones detenido el miércoles por privar a una persona de su libertad, salió libre pero sigue la investigación, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El edil fue liberado en la Fiscalía Antisecuestros junto con otro de sus colaboradores, pero seis más siguen detenidos y se les sigue el debido proceso por lo que se les presentará ante un Juez para que se defina su situación jurídica.

La acción penal contra el edil no aplica por ser alcalde en funciones y porque el delito penal que se le imputa no se encuentra entre los que se establecen en su caso para determinar prisión, aunque no implica que siga la investigación sobre el asunto

También son investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

"Un Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada Antisecuestros inició la carpeta de investigación, en la cual se advierte la posible comisión del delito de Privación Ilegal de la Libertad con una penalidad de 3 a 6 años de prisión", informó la Fiscalía.

"Durante el transcurso del proceso penal, el servidor público podrá seguir desempeñando su encargo salvo que se le imponga una medida cautelar en los casos de delincuencia organizada, delitos relacionados con hechos de corrupción, así como delitos graves que determine Ley en Contra de la Seguridad de la Nación y de la Salud", añade.

"La libertad no implica la absolución del investigado y/o que se abstenga de continuar con la indagatoria y en su caso, de encontrar elementos suficientes, ejercer acción penal, razón por la cual, la carpeta de investigación sigue su curso", finalizó.

El pasado 20 de abril el edil junto con otras personas privó de la libertad a Erick López, del equipo de campaña de Mario Quiroga, candidato a la alcaldía de Ciénega de Flores por el Partido Verde.

Pedro Casas, el edil de Ciénega de Flores es acusado de usar recursos de la presidencia municipal para apoyar a su esposa Margarita Quiroga que es candidata a la propia alcaldía por Acción Nacional.