Denuncian a taxistas de Cancún por ataques a vías de comunicación y actos violentos

El síndico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, presentó una doble denuncia en contra de los taxistas de Cancún por ataques a las vías de comunicación y actos de violencia en contra de ciudadanos, turistas y policía turística, luego de los bloqueos a la zona hotelera y agresiones que han cometido como parte de sus protestas contra la entrada en operación de la plataforma de transporte Uber.

Gutiérrez Fernández precisó que esta denuncia incluye nombres de algunos taxistas involucrados y números de taxis, que no se darán a conocer públicamente para no entorpecer la investigación y con ello se busca que haya castigo a los responsables, además de sentar un precedente para que actos como estos no se vuelvan a repetir, ya que causan mucho daño a los visitantes y a la imagen del destino.

La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, confirmó que se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los daños provocados por el bloqueo de la zona hotelera por parte de taxistas y por las agresiones cometidas en contra de elementos de la policía turística.

Son varias la agresiones que han cometido los taxistas en su intento de impedir la operación de Uber, además del bloqueo al bulevar Kukulcán han interceptado vehículos de esta plataforma y bajado al pasaje, golpeado a turistas, amenazado a choferes, dañado vehículos con ácido muriático y ponchado llantas, entre otros hechos.

Tras la denuncia en contra de taxistas, Luis Miss González, secretario de prensa del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, informó que es un asunto que está en manos de la Fiscalía y será la instancia que impondrá la sanción correspondiente a sus compañeros, quienes tienen la responsabilidad moral de apoyarlos jurídicamente.

El secretario señaló que este asunto se origina por la disputa del pasaje, ya que los conductores de Uber, “aún no han sido regulados y están ‘pirateando’ el pasaje y provocando a los taxistas, por lo que no todos reaccionan igual y desafortunadamente algunos lo hacen inadecuadamente”.

“Nosotros hacemos el llamado a los compañeros taxistas a mantener la confianza, a que no caigan en la violencia, que respeten la ley vigente, ya que el Sindicato está trabajando en el terreno legal”, dijo Miss González.

Un día sin taxis

Ante la convocatoria que ha lanzado la ciudadanía de “Un Día Sin Taxi” en la que llaman a no usar taxis este viernes 27 de enero en represalia por los actos de violencia cometidos por los taxistas, el vocero de este gremio dijo que mañana trabajarán normalmente y que incluso hay taxistas que tiene servicios precontratados y otros que brindan el servicio a través de radio taxis y algunas plataformas digitales.

Desmintió que haya algún plan preestablecido para mañana y que vaya haber alguna modificación a las tarifas, como circula en un panfleto en las redes sociales y dijo que el servicio se va a prestar de manera normal.