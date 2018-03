Desarman policía de Tlaquepaque por infiltración del crimen organizado

Autoridades federales y del estado de Jalisco tomaron hoy las instalaciones de Seguridad Pública de Tlaquepaque, municipio con altos índices de violencia, por las sospechas de infiltración del crimen organizado.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), Raúl Sánchez, informó que unos 734 policías municipales fueron desarmados la madrugada de este domingo luego de que "algunas investigaciones" realizadas por la institución indicaran que estas personas podrían estar coludidas con grupos criminales.

Las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlaquepaque fueron tomadas por elementos del Ejército mexicano, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía estatal, señaló el fiscal en una rueda de prensa.

"Son acciones de investigación que tenemos y por eso se determinó la intervención del municipio", aseveró Sánchez.

Agregó que los uniformados serán reevaluados y enviados al centro de capacitación de la Academia de Policía y no se descarta que algunos de ellos sean investigados.

El comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Raúl Alejandro Velázquez, precisó que un total de 400 policías federales y estatales se harán cargo de la seguridad en las 35 zonas del municipio con más incidencia de delitos.

Tlaquepaque es uno de los municipios con mayor incidencia de asesinatos en Jalisco, dado que suma 52 homicidios por arma de fuego en lo que va del año.

Este es el segundo municipio perteneciente a la zona metropolitana de Guadalajara en ser intervenido, después de Tlajomulco, y el sexto en todo el estado, detalló el fiscal.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dijo en sus redes sociales que la intervención es una "medida contundente frente a la inseguridad que padece la metrópoli".

"Jalisco no está aislado de lo que vive el país; por eso, hoy menos que nunca podemos quedarnos de brazos cruzados", expresó el mandatario, quien aseguró que las autoridades no se van a detener ni se van a dejar intimidar a la hora de buscar la seguridad para el estado.

Jalisco no está aislado de lo que vive el país; por eso, hoy menos que nunca podemos quedarnos de brazos cruzados. No nos vamos a detener. No nos van a intimidar. Vamos a trabajar minuto a minuto para darle a Jalisco la seguridad que merece. pic.twitter.com/d7HIbpkJ1a — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 11 de marzo de 2018

El pasado miércoles, Sandoval reconoció en un evento público que la violencia que aqueja al estado no va a terminar a corto plazo.

"Vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no se va a terminar; lo que sí podemos y lo que vamos a hacer es contener, dejar la piel en el esfuerzo, e impedir que esta crisis sacuda nuestra entidad", afirmó el gobernador.

Asimismo, Sandoval afirmó que hay "un reacomodo" del Cártel de Jalisco Nueva Generación en los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá debido a la detención y asesinato de algunos de sus líderes locales, lo que ha generado una ola de homicidios en los últimos meses.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en febrero hubo 129 homicidios sólo en la zona metropolitana de Guadalajara, mientras que en los cinco primeros días de marzo se registraron 35 homicidios en esta misma área.