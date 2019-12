Detenidos por caso LeBarón son chivos expiatorios, aseguran

Chihuahua.- Por segundo día consecutivo, familiares, vecinos y pobladores de Janos, se movilizaron para cerrar la carretera que conduce a Nuevo Casas Grandes, con el objetivo de pedir la liberación de Manuel y El Mayo, presunto jefe de La Línea, quienes son acusados por la Fiscalía General de la República, como los responsables de la masacre contra los LeBarón.

Los manifestantes aseguran que las autoridades están usando a estas dos personas como chivos expiatorios para resolver el caso.

Ante la falta de comunicación con las autoridades y no saber el destino de los dos hombres, fue que esta tarde volvieron a salir a las calles los pobladores, para exigir al Gobierno Federal, que libere a los hermanos detenidos desde el pasado 1 de diciembre.

Con pancartas y con la concentración de diferentes personas, fue que lograron cerrar la carretera, pero explicaron que ahora mantendrán 30 minutos cerrada y 10 minutos abierta, con el objetivo de no afectar a los ciudadanos, pero si formar una presión a las autoridades para que liberen a los dos hombres, quienes aseguran son inocentes y se dedican a la ganadería y agricultura.

Según el Gobierno de la República, a través de la FGR, anunció que El Mayo, era el principal operador de la Línea en Janos, sin embargo, pobladores acusan que son jornaleros humildes y que sobre todas las acusaciones, son inocentes de este lamentable suceso ocurrido el pasado 4 de noviembre.

Afirmaron que buscan que el caso se resuelva para hacer justicia para las 9 personas que murieron en ese ataque armado, pero pidieron que no se utilizara personas inocentes para "cerrar el caso", ya que estas dos personas no trabajan con el crimen organizado y aparentemente les buscan fincar cargos que no les corresponden.

Los detenidos son hermanos originarios de Janos, y fueron identificados como Manuel y Héctor Mario, quienes el domingo por la madrugada fueron asegurados por elementos federales, quienes los retuvieron hasta el lunes, por lo cual en punto de las 19:00 horas partió el convoy que los llevaría a la Ciudad de México, sin embargo, fueron detenidos por los manifestantes quienes impiden que se los llevaran.

"Señor Durazo, Andrés Manuel, busquen a los verdaderos culpables, no pongan inocentes por solo cerrar un caso" fueron algunas de las pancartas que portaban niños y familias que se unieron a esta movilización.

