Detienen a dos ex funcionarios de Veracruz por desaparición forzada

Detienen al ex Director General de los Servicios Periciales, Gilberto “N” y a la ex Delegada Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota “N”, quienes fueran nombrados en dichos cargos por el ex Titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras por desaparición forzada.

En ejecución de las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, elementos de la Policía Ministerial los detuvieron por su probable intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos, mismos que fueran localizados en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

El lugar donde se realizaron los ocultamiento, es señalado por testigos como el lugar en que arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



El día 19 de enero de 2016, en aquél lugar, fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, presuntamente por instrucciones de Gilberto “N” y de Carlota “N, el personal bajo su mando únicamente reportó el hallazgo de 6 cuerpos. De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado.

Dicho cuerpo, al momento de haber sido simulado su hallazgo en la localidad de Santa Ana, ya había sido identificado positivamente como quien en vida llevara el nombre de David Lara Cruz, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien despareció el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa Dependencia.

Sobre los restos de las 12 personas restantes, mismos que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación, pues según testimonios, dichos restos fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dependencia que se encontraba al mando del hoy vinculado a proceso por su probable participación en desapariciones forzadas, Arturo “N”, durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.