Detienen a joven asesino en Tamaulipas; degolló un familiar de su exnovia

Mediante la ejecución de una orden de aprehensión, Jesús "N" fue capturado por autoridades por el delito de homicidio contra Israel "N", familiar de su expareja sentimental.

Fernando Milo Garcia, abogado de oficio de la familia afectada confirmó la detención de este joven "lo que me acabo de enterar es que ya está detenido".

Detalló que el proceso a seguir es la audiencia para la legalización de la detención "el día de hoy está programada la audiencia inicial con detenido en la sala principal, que será a las 2 de la tarde".

Milo Garcia informó que las autoridades iniciarán con la integración de los delitos de las que pudieran ser imputadas.

Justicia Juanito Pistola, el niño sicario al que le estallaron la cabeza en Tamaulipas

Los hechos

La tranquila tarde del pasado viernes 13 que vivían residentes del fraccionamiento Santa Elena de Altamira, se vio interrumpida al ser asesinado en el patio de una vivienda el obrero Israel "N" a manos de su exconcuño,

Jesús "N" acudió en busca de quien fuera su pareja sentimental y al no encontrarla discutió con su víctima a quien le asestó una puñalada en el cuello luego de una discusión.

Los hechos de sangre ocurrieron en el patio de la vivienda ubicada en el número 127 de la calle Chochines, entre Circuito Ruiseñor y Mirlo.

Residentes del mismo sector señalaron que el homicida es un joven de unos 18 años de edad y originario de Reynosa, quien sostenía una relación sentimental con una joven nieta de la dueña de la casa, y quien presuntamente había presentado una denuncia en su contra al ser un tipo violento.

Ante esta situación la joven ya no vivía en el lugar, solo que su ex-novio continuaba hostigando acudiendo al inmueble, como lo hizo la tarde de hoy al llegar supuestamente en un taxi y comenzar a patear la puerta exigiendo ver a su pareja.

Fue así como quien salió a encararlo fue Israel "N" de entre 35 y 40 años de edad, quien sostuvo una discusión con el agresor quien en un momento dado sacó a relucir un arma blanca que le clavó en el cuello, para luego darse a la fuga.

Justicia Procuraduría de Tamaulipas investiga presunto montaje en ejecución de sicarios

Antes del crimen dejó una carta a su expareja

Antes del crimen el agresor dejó una carta dirigida a su exnovia además le devolvería una serie de regalos que ella le entregó durante el primer año de noviazgo que duraron.

Fechada con 13 de Septiembre de este año, redactada con su puño y letra en la que le dice lo mucho que la ama y que lo disculpe por el daño ocasionado en que duraron de novios, además que deseaba verla para devolverle los regalos y detalles que tuvo hacia él.

Al texto dice la carta “Sarahí, solo espero que me disculpes por todo el daño que te he ocasionado, yo se que en un día no tan lejano te volveré a entregarte esto que me diste con todo el amor que nos teníamos en aquellos días”.

Además en esa carta el presunto asesino de su exconcuño advierte sobre que algo malo pudiera suceder: “En este día si pasa algo malo, quisiera que me apoyes por todo el amor que nos teníamos por favor, solo quiero terminar bien y seguirte teniendo siempre en mí corazón”.

Justicia Abaten a ocho sicarios de "La Tropa del Infierno" en Nuevo Laredo

Vivo con mucho miedo, ex novia relató pasado violento

Sarahí “N” expareja sentimental denunció que el asesinó contaba con una denuncia por agresiones físicas en el pasado.

“Vivo con mucho miedo y lo único que pido es justicia por lo que está pasando, ya le puse una denuncia por las agresiones que me hizo, pero no hicieron caso, me decían que no era necesario huir, lo tomaron como un pleito familiar, siendo que no estoy casada con él, yo les insistí llorando que tenía miedo, pero ni así hicieron algo y ahora mi cuñado está muerto”, declaró la víctima que escapó a otra ciudad para salvar su vida.

Imagen ilustrativa / Foto: pixabay.com

Una vez que asesinó a su cuñado, Jesús “N” le llamó por teléfono, “se burló de mí, me siguió mandando mensajes diciendo -ves que la ley no hace nada-. Además me escribió -cuídate, porque donde te tenga enfrente te voy a matar-, él iba a matarme a mí no a mi cuñado, que me defendió pues Jesús creía que estaba ahí, traía el cuchillo a escondidas”.

Sarahí “N”, afirma que su ex novio desde hace un año la acosaba con amenazas y en distintas ocasiones la agredió, incluso la violó.